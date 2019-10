Soudan: L'Association de la Jeunesse Soudanaise soutient les efforts de Paix

Khartoum — - Le Président de l'Association de la Jeunesse du Soudan (AJS) a annoncé son soutien aux efforts du Gouvernement visant à instaurer une Paix Juste dans le pays par le biais d'une Déclaration Politique signée entre le Gouvernement et le Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) et de la Feuille de Route du Gouvernement et le MPLS-N, dirigé par Abdul-Aziz Al-Hilo.

Il a estimé que ces efforts étaient un Signe Positif pour la réalisation de la Paix et une Approche permettant de s'attaquer aux Causes Profondes des Problèmes au Soudan.

Le Président de l'AJS, Ayoub Mohamed Abbas, a affirmé dans une déclaration à SUNA que les solutions bilatérales sous le Régime Défunt avaient échoué, ajoutant que celles-ci ne faisaient qu'exacerber les Divergences et qu'elles n'avaient aucune Faisabilité Politique.

Il a indiqué que la Solution reposait sur l'Instauration d'une Paix Juste et Sans Compromis dans tout le pays, et que la Démocratie ne pourrait être Instaurée que si la Paix était Conclue, la Guerre Arrêtée et la Stabilité Politique Réalisée.

Ayoub a appelé à la tenue d'une Conférence Constitutionnelle ouverte à tous au cours de laquelle des Rapprochements Nationaux et Politiques entre les Composantes Politiques Soudanaises seraient organisés.

Il a exhorté le Gouvernement de Transition à respecter ses Engagements en matière de Réalisation des Aspirations des Jeunes, de Création d'Opportunités de Travail et de l'Engagement des Jeunes aux Niveaux de Gouvernement.

Ayoub a également exhorté les Forces Politiques Nationales à faire passer au-dessus des Intérêts Partisans Etroits la Réalisation de l'Aspiration du Peuple Soudanais à une Vie Décente.