Sénégal: Cérémonie de remise de récompenses - 55 pupilles de la Nation honorés

Les pupilles de la Nation admis aux examens du CFEE, du BFEM et du Baccalauréat ont été honorés hier, lundi 28 octobre, à l'occasion d'une cérémonie présidée par le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection Ndèye Saly Diop Dieng.

A cet effet, des kits scolaires, des ordinateurs portables et des enveloppes de 50.000 et 100.000 F CFA ont été attribués aux lauréats.

Une manière pour le gouvernement d'aider les enfants des martyres, des civils comme des militaires disparus que la Nation n'oubliera jamais d'après le ministre Ndèye Saly Diop Dieng.

«Face à un devoir de gratitude et de reconnaissance à leur égard, l'état a mis en place l'office national des pupilles de la nation afin de leur garantir un cadre juridique et sécurisé et une prise en charge totale dans le domaine de la santé et de l'éducation.

La mise en œuvre des politiques publiques de promotion et de protection de l'enfant constituent une priorité pour le chef de l'Etat, de prêter une attention constante et particulier à la situation des pupilles», a déclaré le ministre de la femme.

Suivant l'étude présentée par le chef de département de l'éducation de la formation et de l'insertion des pupilles, Souleymane Diallo, le nombre de ces derniers a augmenté de façon considérable pour atteindre en 2019 un effectif de 857 dont 408 filles et 449 garçons.

Dans cette perspective, les allocations mensuelles qui étaient de 30.000 à 35.000 F CFA respectivement en 2017 et 2018 ont passé à 50.000 F CFA en 2019.

En ce qui concerne la prise en charge sanitaire, «216 pupilles ont été enrôlés cette année-ci», relève Souleymane Diallo.

De 2017 à 2019, 230723989 millions sont injectés dans leur éducation en plus des bourses pédagogiques, des bourses de formation des stages et des embauches mis à leurs dispositions.

Ainsi, pour les résultats au CFEE, ils obtiennent un pourcentage de 66,6 %, au BFEM 49,9% et au baccalauréat 53, 8%.

Un résultat jugé satisfaisant par le chef du département de l'éducation, la formation et l'insertion des pupilles et du ministre qui exhorte le président du conseil et de surveillance de l'office national des pupilles de la nation à travailler davantage afin d'atteindre l'objectif de «zéro échec» aux examens scolaires.

Par ailleurs, le président de l'office national des pupilles de la nation souhaite attirer l'attention des autorités sur les difficultés auxquelles, ils font face.

Ainsi, il appelle l'Etat à revoir l'arrêt de l'octroi des allocations mensuelles à 18 ans, les difficultés dans le financement des besoins en matériels informatiques et les difficultés dans le financement des projets des pupilles majeurs.