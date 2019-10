Sénégal: Ratification et domestication des traités de l'Union africaine - Le PNUD joue sa partition

Un atelier de lancement du projet « Accélérer la ratification et la domestication des traités de l'Union Africaine » a été organisé hier, lundi 28 octobre, par le Pnud afin de permettre une meilleure compréhension dudit projet. Pour cette première étape, six (06) pays ont été sélectionnés.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), en étroite collaboration avec l'Union Africaine (Ua), a lancé hier, lundi 28 octobre, un projet conjoint dénommé «Accélérer la ratification et la domestication des traités de l'Union Africaine».

Un projet qui entend accompagner l'UA qui a adopté une série de traités pour permettre aux Etats membres de relever les défis du développement durable ;

Pour ce faire, l'initiative du Pnud devrait permettre d'évaluer les progrès réalisés, d'identifier les obstacles et les défis existants, d'échanger les meilleures expériences et les meilleures pratiques entre les participants afin de relever les défis qui entravent la ratification et la domestication des traités.

Ce projet conjoint Ua-Pnud, co-financé par la Suède et le Pnud, a été ainsi conçu dans le but de répondre aux défis liés à la ratification et à la domestication des traités.

Il vise de fait à renforcer les capacités de l'Ua, particulièrement le bureau du Conseiller juridique de la commission de l'UA, à mieux accompagner les Etats membres dans le processus de ratification et d'intégration sur le moyen et le long terme.

Pour la première phase de ce projet, six pays ont été identifiés. Ils s'agit du Burkina Faso, du Sénégal, du Kenya, du Mozambique, de la Tunisie et de Sao Tome-et-Principe.

A noter que ces traités ouvrent un large spectre thématique lié à la paix et la sécurité, la pauvreté, l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et des jeunes etc.