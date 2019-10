Sénégal: Ziguinchor - Un bus dérape et se renverse à Koulaye

Le sang a beaucoup coulé dimanche dans la région sud. Hormis l'attaque meurtrière contre Elinkine Diatta qui a entrainé ses pertes en vies humaines, un bus avec à bord des dizaines de passagers et qui assurait la liaison Dakar-Mlomp a terminé sa course dans le décor faisant trois morts et une vingtaine de blessés.

Si les circonstances de l'accident sont encore floues, il reste que d'après les témoignages des rescapés, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule qui s'est retrouvé dans les broussailles. L'accident est survenu à Koulaye à une dizaine de kilomètres de Bignona.

Sur place, deux corps sans vie ont été dénombrés avant qu'un des nombreux blessés ne succombât à ses blessures après son évacuation dans les structures sanitaires. Le ballet incessant des sapeurs-pompiers qui évacuaient les blessés témoignait de la violence du choc.

Cet accident survenait deux mois après un autre qui s'était produit à Badiouré et ayant fait huit morts et des dizaines de blessés.

A l'origine de ces accidents, on retrouve le le bus, ce véhicule de transport en commun qui commence à hanter le sommeil des populations par la récurrence de ses accidents.

En deux mois, ces bus qui ont occasionné des accidents meurtriers sur cet axe routier ont fait une dizaine de morts et plusieurs dizaines de blessés entre Bignona et Sénoba.

Et cette situation pousse certains à interpeller les autorités pour statuer sur ces bus qui sont de plus en plus nombreux sur les routes de la région Sud .