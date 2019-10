Algérie: Said Benrahma - Un probable retour de l'Algérien en sélection ?

En clôture de la 14ème journée de Championship (D2 Anglaise), Brentford de Said Benrahma se déplaçait sur le terrain de QPR. A l'arrivée, Brentord City s'est imposé sur le score de 3 buts à 1 avec à la clé une grande prestation de l'Algérien. Il a inscrit un but et a gratifié le public de ses gestes techniques. Longtemps absent chez les Fennecs, le joueur pourrait faire son grand retour en novembre.

Deux buts en autant de matchs, c'est la statistique de Benrahma ces dernières semaines. Il est en pleine forme et en pleine possession de ses moyens. Ce qui a d'ailleurs mis en difficulté Swansea et QPR en Championship.

Avec ces belles prestations, l'on pourrait envisager un retour en sélection. Bien que l'attaque soit saturée, le joueur pourrait se faufiler afin de trouver sa place dans les 23 qui seront sélectionnés par Djamel Belmadi.

Privé de la CAN 2019 pour cause de blessure, Said Benrahma aura son mot à dire pour le prochain regroupement de la sélection algérienne. Puisque les statistiques personnelles parlent en faveur de lui.

Said Benrahma est en feu ces derniers jours et pourra mettre cet état de forme au service de son pays en novembre pour les éliminatoires de la CAN 2021 (contre la Zambie et le Botswana). A Djamel Belmadi d'en juger.