Afrique: Elim CAN 2021 / Algérie - Zambie - Kalaba : « Nous pouvons battre les Fennecs »

Après le sacre à la CAN 2019 et les dernières sorties convaincantes en match amical, l'Algérie va entamer les éliminatoires de la CAN 2021 tout comme les autres sélections africaines en novembre. Une compétition qui va permettre aux Fennecs d'aller défendre leur titre en terre camerounaise. Mais bien avant, la sélection de Djamel Belmadi va disputer sa première rencontre du groupe H face à la Zambie à Blida.

A quelques semaines de cette première affiche, l'international Zambien Rainford Kalaba pense que les Chipolopolo peuvent aller titiller les champions d'Afrique dans leur antre.

« Avec une bonne mentalité, de la discipline et de la concentration, je pense que nous pouvons les battre. Il n'y a rien d'impossible dans le football ; Tout est possible si nous mettons tout en œuvre et que nous préparons le match avec sérieux, nous pourrons obtenir un bon résultat en Algérie », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Lusaka Times.

Pour l'attaquant zambien, cet exploit ne sera possible que si l'équipe fasse abstraction de l'ambiance et se concentre sur ce qu'elle a à faire.

« En ce qui nous concerne, nous avons la capacité et la qualité. Si nous sommes déterminés, concentrés et bien préparés, nous pouvons battre l'équipe algérienne », a-t-il fait savoir. Avant de conclure : « Mais ce ne sera pas facile, car chaque fois que vous jouez face à une équipe maghrébine, vous devez être motivé. Je sais que dans les pays arabes, il n'est pas facile de jouer avec l'énorme capacité et l'influence de leurs supporters ».

Pour rappel, l'Algérie affronte le 14 novembre la Zambie à Blida avant de se déplacer au Botswana le 19 lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021.