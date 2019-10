Congo-Brazzaville: Concours de la meilleure copie en logistique et transports - Les lauréats de la troisième édition récompensés

Les gagnants ont été primés, le 26 octobre à Pointe-Noire, par le président de l'Association des logisticiens du Congo, Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas, en présence de Paul Poba, président du jury du concours, et des représentants des entreprises partenaires.

Les lauréats de la première année bénéficient chacun d'une bourse d'études représentant une prise en charge des frais de formation, de la deuxième à la troisième année, du groupe Bollore Africa Logistic, et des stages de pré-emplois, devenant de ce fait les étudiants boursiers de ce groupe. Ceux de la deuxième année obtiennet une bourse d'études qui est une prise en charge des frais de formation de la troisième année de la société Ilogs et des stages de pré-emplois. Ils deviendront ainsi, étudiants boursiers de cette société. Enfin les étudiants de la troisième année bénéficient des stages de pré-emplois dans quelques sociétés évoluant dans le domaine des transports et de la Logistique comme la société Translo et autres.

Soulignons que sur deux cent cinquante étudiants de la première, deuxième et troisième années de Pointe-Noire et de Brazzaville inscrits, cent trois ont participé à ce concours. Six étudiants ont été distingués, parmi lesquels Philmar Mouelet Mboungou et Hermmera Des-Mouandza qui ont obtenu 16 de moyenne, et Enigme Dimercia Gankou qui en a eu 12.