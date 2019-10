Afrique: Tour de cadrage aller CAF-C2 - DCMP accroche Gor Mahia

Le représentant congolais peut espérer une qualification au match retour, après avoir fait jeu égal avec son adversaire à Nairobi, en match aller des seizièmes de finale bis de la C2 africaine.

Le Daring Club Motema Pembe (Dcmp) de Kinshasa a ramené un précieux résultat d'égalité d'un but partout, le 27 octobre, de Nairobi, face à Gor Mahia du Kenya, en match aller du tour de cadrage de la 17e édition de la Coupe de la Confédération. Les Kényans ont été les premiers à trouver la faille dans la défense des Immaculés par Gnamien, à la 62e mn. Il a réussi à tromper le gardien de but Barel Mouko, la défense du DCMP n'arrivant pas à sortir un ballon qui traînait dans la surface de réparation. Mais William Likuta a égalisé à la 71e mn, reprenant un centre.

Notons que Vinny Bongonga a loupé le penalty du second but victorieux des joueurs du coach Isaac Ngata à la 79e mn. L'arbitre de la partie l'a accordé tout en expulsant un joueur kényan qui a détourné de la main un ballon qui filait vers le but. Toutefois, DCMP regagne Kinshasa avec ce résultat et n'aura besoin tout au plus que d'un match nul de zéro but partout, lors de la seconde confrontation pour se qualifier à la phase des groupes de la Coupe de la Confédération.

Cette rencontre doit être prise au sérieux, en évitant le scénario vécu contre El Khartoum El Watani au match retour des seizièmes de finale. DCMP avait battu le club soudanais à Khartoum par deux buts un, avant de perdre par la même marque au stade des Martyrs, à Kinshasa. Il avait fallu les tirs au but pour obtenir, dans la peur, la qualification pour le tour de cadrage. Le staff et les joueurs sont prévenus de manière à bien gérer ce match retour.