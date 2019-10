Congo-Kinshasa: Kinshasa - Mobilisation tous azimuts contre le coulage des recettes

La pression monte d'un cran sur les différents services et régies financières de la ville-province, invités à doter l'Etat congolais des moyens de sa politique.

La pression n'est pas prête de retomber sur les services de l'État et autres régies financières au niveau central et provincial. En effet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en a fait lui-même son credo en reconnaissant que 80 % des recettes publiques échappent encore au Trésor, représentant des milliards de dollars américains à l'air libre.

Par coulage, le commun des mortels retient principalement les recettes qui échappent au Trésor public à cause de la fraude, de l'évasion fiscale, des détournements, de la corruption et du manque cruel de volonté de maximiser des recettes de la part des agents de l'État. Sous Joseph Kabila, son conseiller spécial, Luzolo Bambi, a estimé les pertes à environ quinze milliards de dollars américains (chiffre 2015).

Au niveau central, le nouveau ministre des Finances et ancien directeur général des impôts, Cele Yalaghuli, a promis de mettre en place une politique très dure pour boucher les trous encore béants. A Kinshasa, la même pression se fait ressentir sur les services et régies financières. Nous apprenions, par exemple, la comparution le 28 octobre, à la Cour de cassation, du sénateur et ancien gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, dans l'affaire Guy Matondo, l'ancien ministre des Finances de son gouvernement provincial. Celui-ci a comparu en tant que « renseignant » sur le présumé détournement des deniers publics dans la ville.

En effet, l'ancien député provincial, Tenge Te Litho, n'était pas satisfait des réponses de l'ancien argentier provincial sur le surendettement de Kinshasa à hauteur de dix-huit millions de dollars américains. La justice a décidé finalement de la détention, depuis le 23 août dernier, de Guy Matondo au Centre pénitentiaire de Makala.

Plus tôt, en mai , l'ancien directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK), Raoul Elenge, a été démis de ses fonctions après ses explications sur une question orale avec débat de l'Assemblée provinciale. On l'accuse de coulage accru des recettes publiques de la ville et de taxations forfaitaires accordées à certaines sociétés, en violation de la loi fiscale en vigueur. Ces lourdes accusations lui ont finalement coûté le poste de directeur général d'une régie financière désormais surveillée à la loupe.

En effet, le 26 octobre, les députés provinciaux ont adopté la mise sur pied d'une commission pour enquêter sur la gestion de la DGRK. Une motion d'information dénonce les conditions difficiles que traversent les travailleurs de cette régie financière. A cet effet, une commission dirigée par l'initiateur même de la motion, le député provincial Mbonzi wa Mbonzi, devra documenter suffisamment la motion avant une interpellation dans les formes de Rita Bola, la nouvelle directrice générale de la DGRK. Nous y reviendrons.