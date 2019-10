Afrique: Programme économique et financier - Une mission du FMI au Cameroun

La cinquième revue du Fonds monétaire international démarre ce matin pour s'achever le 8 novembre prochain

Dès ce jour débute à Yaoundé, la cinquième mission de revue du Programme économique et financier du Cameroun avec le Fonds monétaire international (FMI), adossé sur la facilité élargie de crédit 2017-2020. L'agenda de l'équipe s'annonce chargé, jusqu'au 8 novembre prochain, date de fin de l'évaluation. Ainsi, dès aujourd'hui, l'équipe du FMI va rendre une visite de courtoisie Premier ministre, avant de rentrer dans le vif du sujet avec le ministre des Finances (Minfi). Au menu des échanges avec Louis Paul Motazé, le point sur les performances et implications pour le budget 2019. En ce qui concerne le budget 2020, la délégation et son hôte vont plancher sur les stratégies et le plan d'endettement et de décaissement 2019-2020.

Le même exercice d'évaluation va se poursuivre avec le ministre en charge de l'Economie plus tard. Là, il sera question entre autres d'évaluer les mesures prévues pour les projets non-performants dans le cadre du plan de décaissement. Un état des lieux des mécanismes d'évaluation et de mise en oeuvre et de suivi des projets d'investissement et l'état d'avancement des ceux comme le projet hydroélectrique de Nachtigal vont également meubler cette rencontre.

Après cette série de rencontres avec les administrations publiques, la mission du FMI va s'entretenir avec les entreprises publiques et parapubliques telles que la Société nationale de Raffinage, la Cameroon airlines Coorporation et la Cameroon Postal Services ainsi que les entreprises du secteur privé à travers le Groupement interpatronal du Cameroun (GICAM). Le bilan de ces concertations sera restitué vendredi 8 novembre prochain, au cours de rencontres officielles. Au terme de cette mission, le Cameroun pourrait bénéficier d'un autre décaissement de la part du Fonds dans le cadre de la facilité élargie de crédit accordée en juin 2017. Le cinquième décaissment, d'un montant de 45 milliards de F remonte à juillet dernier. A ce jour, le pays a déjà obtenu près de 300 milliards sur les 400 conclus dans le programme.