Ile Maurice: Le prix de plusieurs matériaux de construction grimpe

Six produits de construction ont vu leur prix grimper ces deux derniers trimestres. Parmi eux le bloc de ciment (parpaing), la peinture ou encore le béton prêt à l'emploi. C'est ce qu'indique, dans un nouveau document publié vendredi 25 octobre, Statitics Mauritius.

26,2 %. C'est la hausse la plus importante qu'a enregistrée le coût des blocs de ciment entre le deuxième et le troisième trimestre, selon un rapport publié par Statistics Mauritius, vendredi dernier. Celui-ci indique une majoration des prix concernant la commercialisation de six produits de construction. L'indice général des prix à la construction est ainsi passé de 101,6 points à 102,6 points. Représentant une hausse de 1 % .

La hausse de 26, 2 % est telle que si, par exemple, un bloc de ciment coûte Rs 20, il faut compter Rs 5,24 de plus par unité pour l'achat. Par conséquent, si le projet nécessiterait disons 6 000 blocs, il vous faut Rs 31 440 additionnelles pour les acheter. C'est ainsi depuis juillet.

Béton, carrelages, peinture...

Outre le prix du bloc de ciment, ceux du béton prêt à l'emploi, de la charpenterie, des carreaux de céramique (carrelages) et des blocs de granite, de la peinture et des produits laminés destinés au revêtement du sol ont aussi grimpé, a indiqué Statistics Mauritius. Le coût du béton préfabriqué prêt à l'emploi a notamment augmenté de 1,1 % et de 0,7 %, en juillet et août respectivement.

Le coût des produits destinés à la réalisation des travaux de charpenterie a enregistré une hausse de 0,5% en juillet. Quant au coût des carreaux de céramique et des carreaux en granite, il a augmenté de 0,7 %. Prise sur une base individuelle, la hausse située entre 0,1 % et 0,9 % peut sembler infime, mais greffée sur une grande quantité de produits, l'effet peut être important.

Statistics Mauritius indique qu'une hausse successive de 1,9 % et de 1,5 % est intervenue en juillet et août respectivement. C'est en septembre que le coût des produits laminés destinés au revêtement du sol a enregistré une hausse de 0,9 %.

Statistics Mauritius a adopté une nouvelle approche dans le but de présenter des données qui sont les plus proches de l'évolution des prix dans le temps. C'est ainsi qu'une nouvelle série d'indices de prix à la construction a été recueillie sur une base mensuelle pour la période s'étendant d'octobre 2018 à septembre 2019. La période de base est le premier trimestre de l'année dernière.