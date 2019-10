Ile Maurice: La justice britannique enquête sur le décès d'un homme après un séjour à Maurice

Louis 'Reg' Belcourt, 75 ans, est décédé dans le vol qui le ramenait en Grande-Bretagne, le 15 juin. Il avait glissé sur le sol et cassé ses bras à Maurice, le 28 mai. La justice britannique a ouvert une enquête, entendue le 23 octobre, au Maidstone's Archbishop's Palace, rapporte The Sun ce mardi 29 octobre.

Ce retraité de Hythe, dans le Kent, avait dû subir une opération à ses épaules, le 1er juin, après sa chute. Mais il a développé des complications, dont des problèmes respiratoires et un état de confusion post-opératoire. Quelques jours plus tard, la famille l'a rejoint à Maurice. Sa belle-fille, Stéphanie Belcourt et les autres membres ont décidé de le faire rapatrier pour se faire soigner en Grande-Bretagne. Il était entubé, ce qui pouvait entraîner une infection, et portait un système de ventilation.

Il a embarqué le 15 juin, mais le vol a dû stopper en Allemagne. A ce moment, Reg Belcourt a eu de grandes difficultés à respirer. Le personnel a tenté de le réanimer alors que l'avion atterrissait et les services d'urgence avaient été appelés sur le tarmac, à Nuremberg. Mais ils l'ont déclaré mort.

L'autopsie a conclu à une cardiomégalie, une augmentation du volume du cœur, qui aurait pu être évitée, avec un pompage adéquat. Le médecin légiste a déclaré en cour : "He died as a consequence of prolonged ventilation following surgery for fractures from a fall."

Reg Belcourt était connu, car il était un ancien conseiller de la ville de Hythe et sa femme, défunte, avait été maire. Il avait 5 enfants et 13 petits-enfants.