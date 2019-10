Angola: Handball - Convocation de la sélection nationale pour le Mondial du Japon

Luanda — La gardienne de but du Primeiro d'Agosto, Amália Pinto, est la nouvelle venue de la présélection senior féminine du handball convoquée mardi, en vue du lancement de la préparation du Championnat du monde, qui se disputera du 29 novembre au 16 décembre au Japon.

Pour la première fois, l'athlète fait partie de la liste de convoquées de l'équipe nationale.

Selon un communiqué de presse parvenu mardi à l'Angop, le club militaire, avec 14 athlètes, est celui qui a le plus cédé des handballeuses, contre six de Petro de Luanda.

Voici la liste de convoquées Gardienne de but: Teresa de Almeida (Petro de Luanda), Amalia Pinto, Helena de Sousa (Primeiro d'Agosto) À gauche: Janete Santos, Vilma da Silva (D'Agosto) Droite: Claudete José, Joana da Costa (Petro de Luanda), Iracelma da Silva ((D'Agosto)) Milieu de droite: Juliana Machado, Wuta Dombaxi (1er août), Azenaide Carlos (Petro de Luanda) Milieu de terrain gauche: Marilha Quizelete, Magda Cazanga (Petro de Luanda) Centrales: Helena Paulo, Natália Bernardo, Isabel Guialo ((D'Agosto), Vilma Nenganga (Petro de Luanda) Pivots: Albertina Cassoma, Liliana Venâncio et Ruth João (D'Agosto) Les joueuses se retrouveront mercredi au siège de la Fédération angolaise de handball, à 16h30.

L'Angola, qui cherche à améliorer sa 19ème position en Allemagne en 2017, fait partie du groupe A aux côtés de la Serbie, de la Norvège, de Cuba, des Pays-Bas et de la Slovénie. Le Danemark, l'Australie, le Brésil, la France, l'Allemagne et la Corée du Sud font partie de la série B. La série C comprend le Sénégal (recrue), la Roumanie, le Kazakhstan, le Monténégro, l'Espagne et la Hongrie, tandis que la Suède, le Congo démocratique, la Russie, la Chine et le Japon. et l'Argentine constituent le groupe D.