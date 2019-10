Soudan: PCS - Nous soutiendrons et continuerons d'atteindre les Objectifs de la Révolution

Khartoum — - Le Président du Parti du Congrès Soudanais (PCS), l'Ing. Omar Al-Degair, figure de proue au sein des Forces de la Déclaration de Liberté et du Changement (FDLC), a souligné que le PCS resterait au cœur du pays et se tiendrait à ses côtés les gens pour sauvegarder la Révolution et atteindre ses Objectifs.

Dans une interview à SUNA publiée sur son site Web, Al-Degair a déclaré que le PCS est soucieuse de rendre la Justice, de donner leurs Droits aux Martyrs, de réaliser la Paix, de soutenir les Programmes de Réformes au cours de la Période de Transition.

Il a indiqué que le PCS resterait en contact avec le Public pour apprendre d'eux et d'apprendre avec eux et que le Parti entretient une Interaction Continue avec leurs Problèmes, à tous les niveaux.

Il a déclaré qu'ils feraient tout leur possible pour présenter une Bonne Expérience Partisane basée sur l'Institutionnalisme, la Démocratie et l'Honnêteté, affirmant que nous travaillions pour préparer le Parti, politiquement, à l'Organisation des Prochaines Elections dans le cadre d'un Programme National, Moderne et Eclairant, il exprime les Aspirations de notre Peuple et gagne sa Confiance.