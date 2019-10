Angola: Le PGR encourage la formalisation de la dénonciation devant la justice

Luanda — La sous-procureure générale de la République (PGR), Yemanjá Videira, a encouragé mardi les journalistes à formaliser dans les organes de justice les allégations qu'ils font dans les médias.

Yemanjá Videira a fait cette déclaration en abordant le thème «La communication sociale contre le secret de la justice et la lutte contre la corruption, dans le cadre des célébrations du 44e anniversaire de l'ANGOP, qui se commémore mercredi (30). Elle a souligné que la formalisation de la plainte servirait à fournir des indices à suivre par le Ministère Public. Dans cette foulée, il a mis en garde la nécessité pour les journalistes de rechercher l'exactitude des informations, faute de quoi ils seraient passibles de crimes de diffamation, de calomnie et d'injures.

La responsable a indiqué que l'exercice de la liberté de la presse avait des limites qui protègent le bon nom, l'honneur et la réputation. Lors de la conférence, à laquelle ont assisté des responsables de l'Angop, des policiers et des étudiants en droit, la magistrate du Ministère public a souligné l'importance du journaliste de respecter le secret de l'État, de la justice et de la morale publique. En ce qui concerne la corruption, la sous-procureure a expliqué qu'il y en avait deux: passif et actif.

Le premier est exercé par le salarié lui-même et le second est celui de l'initiative d'un particulier. À son tour, le président du conseil d'administration d'Angop, Josué Isaías, a estimé que la question était importante car il est dans l'intérêt de toute la société de savoir comment traiter la corruption. Il a expliqué que la lutte contre la corruption était un processus qui marquera la vie des Angolais. Le directeur du centre de presse Aníbal de Melo, António Mascarenhas, a loué le travail d'Angop dans la diffusion de l'information. Les festivités des 44 ans de l'Angop ont commencé le 16 de ce mois avec la conférence "Elections municipales: ce que l'on attend des journalistes - Contribution de la communication sociale".

Les conférences sur «La réforme et ses tabous» et «La liberté de la presse et l'accès aux sources et aux données» ont suivi. Durant cette période, des tournois d'échecs, de suédois et de dames ainsi que des tournois de football en salle ont été organisés. L'Agence Angola Press, en abrégé ANGOP, est une entreprise publique dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie administrative, financière et patrimoniale.