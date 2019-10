Nigeria: Victor Osimhen - Le Nigerian n'oubliera pas ce but marqué

En ce début de saison, Victor Osimhen a déjà inscrit 8 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Il flambe avec Lille et fait preuve de réalisme clinique dans les 20 derniers mètres. Avec les Nordistes, il a découvert la Ligue des Champions et lors de la 2ème journée face à Chelsea, il a ouvert son compteur but dans ce tournoi. Un but qu'il dit être très important dans sa jeune carrière.

« Le but que j'ai inscrit face à Chelsea (défaite 1-2, ndlr) est l'un des plus importants de ma carrière. Un des moments les plus forts de ma carrière. J'ai grandi en regardant la Champions League. Y participer, maintenant, à la meilleure compétition du monde, c'est incroyable. Je veux continuer comme ça pour moi et le club. J'essaye de donner le meilleur de moi-même et d'être le plus efficace possible. C'est ce que je cherche à faire depuis que je suis là », a-t-il révélé sur les antennes de BeIN Sports.

Pour le joueur, ces prestations, qui font de lui la convoitise de plusieurs clubs, ne sont pas le fruit du hasard.

« L'expérience accumulée à Wolfsburg et Charleroi m'aide à m'adapter à Lille. J'ai observé le club l'année dernière. Il y a de super joueurs ici », a-t-il dit. Avant de conclure : « Ma priorité est de m'intégrer le plus vite possible et de prouver aux supporters ce dont je suis capable. Je veux continuer comme ça. C'est ça qui est important pour moi ».

Actuellement blessé, Victor Osimhen devrait revenir au plus vite sur la pelouse afin de continuer par enchanter les supporters des Dogues.