Congo-Brazzaville: Commerce - Les articles d'occasion gagnent du terrain à Brazzaville

Dans les marchés et les artères de la ville capitale, les ustensiles de cuisine, les objets de décoration, les articles électroménagers... , sont étalés à même le sol. De quoi s'interroger sur leur provenance et la demande au sein de la population.

Pour la plupart des personnes rencontrées, le commerce des articles d'occasion est une opportunité de trouver des produits bon marché et de bonne qualité. Dans certains étalages, on y trouve parfois des produits neufs, des chaussures, des jouets, des vêtements et des accessoires.

Ces articles de seconde main ont pour la plupart déjà servi et remis en vente par la suite, a confié une commerçante, Blandine Ndzomba. En effet, dans tout ce qui est article d'occasion, la qualité compte. « Nous achetons ces articles dans les magasins des Libanais. Le carton est vendu à 50 000 FCFA. Dans ces cartons, on retrouve un mixage d'articles, notamment les pots de fleurs, les assiettes cassables, les tasses, les verres, les poêles, et les marmites. Ce sont des articles déjà utilisés mais revendus à moindre prix », a-t-elle indiqué, ajoutant que la liquidation de ces produits se fait à pas de chenille.

Dans le magasin d'occasion, il y a des articles qui sont mis en vente depuis plus de trois mois. Les rares clients qui en achètent sont ceux qui connaissent leur valeur car, pour certains, les prix paraissent élevés.

A propos des articles d'occasion d'Europe, il arrive qu'ils aient beaucoup servi, d'où la crainte de certaines personnes dans l'achat. « Quand on achète un article d'occasion, on a toujours un doute concernant la qualité. Il est nécessaire de le tester systématiquement afin d'éviter des surprises désagréables après l'achat», a renchéri un client.

Pour Brunelvie Bitsindou, vendeuse de ces produits au marché Total, dans l'arrondissement n°2 Bacongo, faire des achats dans une boutique de seconde main demande de disposer d'assez de temps pour trouver ce que l'on cherche, et à bon prix. « Dans ma boutique, vous trouverez des articles de tout genre et venduS à des prix très abordables... Ce qui laisse le client dans l'embarras du choix», a-t-elle confié.

Signalons que dans l'incapacité de tout liquider, certains articles sont distribués dans des associations ou encore soldés à deux fois moins cher que le prix d'origine.