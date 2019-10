Ile Maurice: Homicide involontaire - Un chauffeur d'autobus acquitté à cause de l'imprudence du piéton

«De par les preuves produites, il est clair que la faute repose entièrement sur le piéton qui a traversé le chemin de manière imprudente.» L'acting vice-President de la cour intermédiaire est catégorique, dans le procès intenté à Aleshan Damaree, un chauffeur d'autobus. Ce dernier, accusé d'homicide involontaire par imprudence, a été acquitté, ce mardi 29 octobre.

Les faits remontent au 19 août 2012. Le chauffeur de la compagnie Rose-Hill Transport quittait Port-Louis pour se rendre en direction de Rose-Hill. «C'est en prenant l'intersection, sur la rue Nelson Mandela, à Barkly que surgit un piéton qui a traversé juste devant moi. Il a été projeté par terre après avoir été heurté le véhicule que je conduisais. Je suis descendu et j'ai remarqué que l'homme était blessé au visage et j'ai illico appelé la police», raconte l'accusé.

Selon ses dires, il conduisait à 10 km/heure sur un chemin non-éclairé. Le piéton, Vidianand Nundoo, est décédé pratiquement plus d'un mois après l'accident, d'une septicémie.

«The manner in which the deceased crossed the road all of a sudden would take anyone by surprise and it cannot be said that the accused has been departed from standard of a reasonable, prudent and competent driver in all circumstances», juge le magistrat Pranay Sewpal. Il a considéré les photos produites en cour, sur lesquelles il est clair que la victime a traversé sur un carrefour qui est dangereux sans faire usage du passage clouté.

Le magistrat s'est même aligné avec l'avocat de la défense, Zeeshan Rajani, qui estime que la faute entière revient à la victime et que sa mort n'est pas causée par l'accident.

De ce fait, l'accusation a été rayée.