Cote d'Ivoire: Lutte contre la fraude sur le marché de l'eau - La SODECI plaide pour une densification du réseau de distribution

Dans le cadre de la 5ème édition du salon international de l'originalité d'Abidjan (Origigi), la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci) a pris part, à Abidjan-Plateau, ce mardi 29 octobre 2019, à un panel sur le thème : "Fraude sur le marché de la distribution de l'énergie et de l'eau : cas du groupe CIE/SODECI".

Pour venir à bout de la fraude sur le marché de l'eau qui fait perdre environ 16 milliards de FCFA par an à l'Etat dont 6 milliards de Fcfa à la Sodeci, Hervé Ekissi, sous-directeur de l'audit et de l'exploitation dans ladite société, a préconisé qu'il faut densifier le réseau de distribution. De 15000 km de réseau exploité actuellement, à plus 27000 km.

Pour lui, il faudrait mettre de plus en plus un accent particulier sur l'octroi aux populations des branchements sociaux. Et ce, à travers le programme "Eaux pour tous" qui permettra à la population d'avoir l'eau à moindre coût.

Selon M. Ekissi, pour venir à bout de la fraude, il faut envisager également la surveillance du réseau avec des capteurs intelligents et surtout l'institution d'un code de l'eau pour définir et réprimander la fraude.

En Côte d'Ivoire, il a révélé que ce sont 90 milliards de FCFA d'investissement que l'État réalise annuellement dans le secteur. A l'en croire, si toutes les actions évoquées plus haut sont mises en place, la Côte d'Ivoire pourrait étendre sa couverture en eau potable au-delà du taux actuel qui est de 74%. Avant d'évoquer l'impact de la fraude, M. Ekissi a défini la fraude comme étant le fait d'utiliser quelques choses qui ne vous appartient. S'il existe un code de l'électricité adopté et promulgué en 2014, cela n'est pas le cas dans le domaine de l'eau. Selon M. Ekissi, la fraude est du fait de ces personnes qui ne disposent d'aucun contrat mais qui s'adonnent à des pratiques non-autorisées.

En ce qui concerne les types de fraude, il en a distingué plusieurs. A propos des fraudes sur le compteur, il y a le truquage dudit instrument de mesure. L'on décèle aussi le déplacement frauduleux des compteurs ainsi que des compteurs souvent montés à l'envers. A côté de ce type de fraude, il faut noter la fraude sur les branchements. Cette fraude consiste, entre autres, à procéder à une dérivation de la conduite d'eau, à des branchements clandestins.

Poursuivant, M. Ekissi a révélé que la Sodeci, ce sont 251 millions de mètre cube (m3) produits par an dans les 49 unités de production d'eau à travers la Côte d'Ivoire. Pour un peu plus de 1,4 millions d'abonnés en 2019 avec un taux de recouvrement de 87%.