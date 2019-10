Algérie: La prise en charge médicale des personnels militaires et les citoyens, une priorité du Haut Commandement de l'ANP

Alger — La prise en charge médicale et la satisfaction des besoins des personnels militaires ainsi que la couverture médicale au profit des citoyens, notamment dans les zones frontalières du sud du pays, constituent l'"objectif principal" du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), a souligné mardi à Alger, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"La prise en charge médicale et la satisfaction des besoins des personnels militaires à travers tout le territoire national, ainsi que la couverture médicale de nos concitoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones frontalières de notre grand sud, est notre objectif principal pour lequel nous avons œuvré, à travers l'intensification des efforts visant à promouvoir le secteur de la santé militaire aux niveaux escomptés, et à en faire un trait d'union solide entre l'ANP et sa profondeur populaire", a affirmé le général de corps d'Armée lors d'une visite de travail à l'Hôpital Central de l'Armée, "Docteur Nekkache Mohamed-Seghir".

"Je saisis l'occasion de ma supervision officielle de l'inauguration du Centre Médico-chirurgical de jour et d'internat, pour insister sur l'importance que nous portons au fait que toutes les structures de prise en charge médicale de l'ANP disposent de tous les moyens humains nécessaires, que ce soit en médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens, infirmiers et techniciens chargés du fonctionnement et de la mise en service des différents équipements et matériels", a-t-il précisé.

Pour le chef d'Etat-major de l'ANP, "ce sont des valeurs nobles qui avaient hier un rôle clé dans la réussite de la glorieuse Révolution de Libération, car c'est le lien étroit entre l'Armée de libération nationale (ALN) et ses compatriotes sur tous les échelons, notamment sur les plans médical et sanitaire, qui a donné à la glorieuse Révolution de Libération sa grandeur et sa puissance, ce qui a permis de surmonter toutes les épreuves et les malheurs et de précipiter la victoire, qui a fait briller les lueurs de la liberté et de l'indépendance".

Le général de Corps d'Armée a rappelé aux cadres et personnels de la santé militaire qu'"il est impératif de redoubler d'efforts afin de rationaliser les moyens et les procédés d'exploitation des ressources mises à disposition et d'améliorer de plus en plus la qualité des services de ces structures de santé militaire modernes, afin de garantir une bonne prise en charge et la hisser au niveau requis", tout en saluant "l'élan de qualité et les pas considérables franchis ces dernières années par le secteur de la santé militaire".

Il a précisé, à ce propos, que "l'intérêt porté à la poursuite des efforts visant à réaliser des structures médicales et hospitalières de haut niveau en termes de qualité et d'aptitude à accomplir les rôles qui leurs incombent, modernes de par la maitrise de la gestion et efficaces de par l'emploi des équipements de haute technicité, est un intérêt qui ne néglige aucunement la composante humaine spécialisée et qualifiée, et ce au regard de son extrême importance et son indispensabilité".

Il a relevé, dans le même contexte, que "le secteur de la santé est un bon exemple de tout ce qui a été réalisé et de ce qui est en train de se réaliser, au niveau de nos Forces Armées, car les miracles ne se produisent que par le travail, et ce dernier ne peut être productif s'il n'est pas empreint de bonnes intentions envers Allah et la Patrie".

Le vice-ministre de la Défense nationale a souligné avoir constaté "avec fierté l'élan de qualité et les pas considérables franchis ces dernières années par le secteur de la santé militaire, tant sur le plan infrastructurel, notamment les hôpitaux et les centres médicaux, réalisés récemment dans le cadre de l'allègement de la charge sur les établissements hospitaliers existants, et de la prise en charge médicale des personnels militaires et de leurs familles, que sur le plan de la dotation de ces structures de santé, en équipements médicaux modernes et de technologies de pointe, en sus de la mise à disposition d'une ressource humaine qualifiée scientifiquement et administrativement".

Le général de corps d'Armée a fait savoir que "toutes ces réalisations ont été concrétisées grâce à la vision clairvoyante et perspicace et le soutien permanent du Haut Commandement de l'ANP qui est parfaitement convaincu que la sécurité sanitaire est une partie intégrante de la sécurité globale, et est une condition primordiale et décisive de la puissance de l'Armée et de son état-prêt, qui représente l'ultime objectif à atteindre quelles que soient les conditions".

La visite du général de corps d'Armée à l'Hôpital Central de l'Armée "s'inscrit dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution des programmes de développement des différentes composantes de l'ANP, et à l'occasion des festivités commémorant le 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution", précise le communiqué.

Après la cérémonie d'accueil, le chef d'Etat-major de l'ANP a suivi un exposé global, présenté par le général-major, directeur général de l'Hôpital, portant sur les différentes missions et activités de l'hôpital, avant de procéder à l'inauguration du Centre Médico-chirurgical de Jour et d'Internat.

Ce nouvel acquis qui a été "réalisé selon les normes internationales, reflète le degré d'importance et de l'intérêt qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP à la mise en place d'une plateforme de soutien médicale moderne, parfaitement en adéquation avec l'ampleur des réalisations que l'ANP n'a cessé d'accomplir à plus d'un titre", ajoute le communiqué.

Ont pris part à cette activité, le secrétaire général du MDN, le commandant de la 1ère Région militaire, le directeur central des services de la Santé militaire, les chefs des départements du MDN et de l'Etat-major de l'ANP, ainsi que les directeurs et les chefs des services centraux du MDN et de l'Etat-major de l'ANP.

Le Centre Médico-chirurgical de jour et d'internat "est un nouvel acquis qui vient s'ajouter aux infrastructures de santé militaire. Ce chef d'œuvre architectural comprend plusieurs services, dont les urgences médicales et les laboratoires d'analyse, de radiologie et d'équipements de scanner équipés des technologies les plus avancées dans ce domaine, en sus de l'ophtalmologie, de l'ORL, d'osculation spécialisée, de chirurgie dentaire et d'hémodialyse, ainsi que d'autres spécialités médicales", souligne le communiqué.

"Tous ces services disposent de tous les équipements médicaux modernes de haute technologie et de matériels de précision, permettant d'assurer des soins médicaux et sanitaires de qualité au profit des personnels de l'ANP et de leurs ayant-droits".

Le vice-ministre de la Défense nationale s'est ensuite réuni avec les cadres et les personnels de l'hôpital, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités, aux Ecoles et établissements de la direction centrale de la Santé militaire à travers toutes les Régions militaires.

Il a saisi l'occasion de la veille du 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, pour souligner que le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire "veille à la dotation des structures médicales de l'ANP de tous les moyens humains nécessaires, que ce soit en médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens, infirmiers et techniciens chargés du fonctionnement et de la mise en service des différents équipements et matériels".

A l'issue de la rencontre, le général de corps d'Armée a écouté les interventions des cadres "qui ont affirmé qu'ils ne ménageront aucun d'effort pour garantir une prise en charge médicale de qualité et adaptée aux personnels de l'ANP, et de contribuer à l'effort national consenti dans le secteur de la santé, notamment dans les régions frontalières sud", conclut le communiqué.