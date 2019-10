Cote d'Ivoire: Ressources en eau - Le gouvernement mobilise tous les acteurs pour une gestion intégrée

La semaine nationale de l'eau en Côte d'Ivoire 2019 s'est tenu du 21 octobre au 27 octobre, au Plateau.

Le Semaine nationale de l'eau (Sne-CI), qui est à sa quatrième édition cette année en Côte d'Ivoire, s'est tenue du 21 au 27 octobre. Mais c'est le 24 octobre, qu'elle a été officiellement ouverte, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, au Plateau. Une cérémonie qui a enregistré la participation de plusieurs acteurs nationaux et internationaux du secteur de l'eau (utilisateurs, planificateurs et décideurs) ainsi que les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette édition est : « Accès de tous à l'eau et à l'assainissement dans un contexte de changement climatique et de pollution des eaux. »

Si la Côte d'Ivoire peut se féliciter des efforts qu'elle consent pour améliorer sa gestion de l'eau et en renforcer l'accès aux populations, aujourd'hui, il faut passer d'une gestion sectorielle à une gestion intégrée. « Notre département s'est engagé à relever avec enthousiasme le défi de la Gestion intégrée des ressources en eau (Gire). Et pour y arriver, nous espérons pouvoir compter sur l'apport de chacun des acteurs de la gestion de l'eau. En effet, le moment est venu de mettre la Gire au centre de la gestion et de l'aménagement du territoire », a déclaré le colonel Mé Kouamé Martial, directeur de cabinet adjoint du ministère des Eaux et Forêts, qui a présidé la cérémonie au nom du ministre Alain-Richard Donwahi.

La gestion intégrée, a-t-il précisé, exige la mise en place de cadres juridique et institutionnel appropriés ainsi que la définition d'une politique et de stratégies « qui permettront d'allouer de manière efficace les ressources en eau en fonction des besoins socio-économiques nationaux tout en assurant leur durabilité ». Il y a donc des efforts à faire encore, mais en tout état de cause, il faut reconnaître que le gouvernement est engagé dans la gestion des ressources en eau. Notamment à travers la mise en place, en 2018, d'une direction générale des ressources en eau au sein du ministère des Eaux et Forêts, et la mise en œuvre de plusieurs projets structurants, notamment dans le cadre du Plan d'actions prioritaires (Pap 2017-2020), faisant passer le taux d'accès à l'eau potable de 67 à 69% en milieu rural et de 92 à 94% en milieu urbain.

Notons également que le Plan social du Gouvernement (Ps Gouv 2019-2020) accorde une part importante à la couverture en eau potable avec une enveloppe de plus de 5,5 milliards de F Cfa et de 2,5 milliards pour l'assainissement en milieu rural. En ce qui concerne les questions d'assainissement et de pollution de l'eau, il y a en effet de grands défis à relever, comme l'a souligné Dina Rakotoharifetra, la représentante du représentant résident de l'Unicef.

A l'en croire, l'eau est la ressource la plus affectée par les changements climatiques, sans omettre qu'elle est polluée par les actions anthropiques. Et les conséquences sont subies en premier par les enfants. « Environ 30 enfants meurent chaque jour en Côte d'Ivoire de maladies diarrhéiques », a-t-elle informé, tirant sur la sonnette d'alarme. Cette Semaine nationale de l'eau a permis aux participants de mûrir les réflexions à travers les différents panels et communications en vue d'aider les décideurs à relever tous ces défis liés à la gestion de l'eau.