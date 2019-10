Cote d'Ivoire: Ascad - La rentrée académique 2019-2020 s'ouvre le 4 novembre

Le président de l'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines (Ascad) a animé une conférence de presse au siège de son institution.

La rentrée académique 2019-2020 de l'Ascad sera marquée par une série d'activités qui démarreront le lundi 4 novembre à partir de 9h, à l'espace Crrae-Uemoa sis au Plateau, avec une conférence de lancement sur le thème « Aliments et boissons aux frontières des croyances populaires et des sciences ». Le programme général se présentera en deux grandes parties dont la première constituera le Forum des sciences et cultures et la seconde, la séance académique solennelle.

Une séance qui sera marquée par une cérémonie de reconnaissance de l'Ascad à des figures connues de la culture ivoirienne que sont Bitty Moro, Bienvenue Neba et Albertine N'Guessan. Toutes ces informations ont été livrées lors de la conférence de presse organisée le 23 octobre, au siège de l'académie, en présence de nombreux journalistes et des membres de l'Ascad.

A cette occasion, le président de la structure hôte, le Pr Hauhouot Asseypo Antoine, a rappelé les grandes articulations de la rentrée académique dont le programme s'étendra jusqu'au 14 novembre. L'un des points qui ont suscité le plus de questions était le thème de l'atelier de formation destiné aux animateurs de radios de proximité qui aura lieu le 5 novembre à partir de 9h30mn au siège de l'Ascad sis aux deux Plateaux: « Elaboration d'un plan stratégique pour les radios de proximité ».

Selon le conférencier, l'accent sera mis sur ces structures de communication en vue d'une amélioration de l'image mentale des populations. Avec des enseignants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac), la journée du 6 novembre verra l'organisation d'une table ronde prévue à la Maison de l'Ordre des architectes sur les thèmes : « Arts traditionnels et intelligence culturelle en Côte d'Ivoire » et « Musique urbaines et mutations sociales en Côte d'Ivoire ». Des thèmes respectivement animés par Yéboué Henry, Yokoré Zibé Nestor et Domoraud Edwige.

La séance académique mettra l'accent sur la conférence animée par le paléoanthropologue Pr Yves Coppens, membre étranger de l'Ascad du domaine des Lettres et Sciences humaines sur le thème : « Ce que le monde doit à l'Afrique », le 14 octobre, à partir de 9h à l'Heden Golf hôtel, puis la leçon inaugurale sur le thème : « Enseignement supérieur productif et impacts en contexte africain, outils, organisations et demande sociale ».