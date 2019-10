Madagascar: PromoChocoMada - Première exportation des artisans chocolatiers

Le programme PromoChocoMada a rempli cette année son premier objectif annoncé fin 2018. Des maîtres chocolatiers français ont assuré des formations pour la mise en œuvre d'une filière chocolatière artisanale de qualité. Dix ateliers sont maintenant en activité. Ces artisans chocolatiers vont envoyer leus premières exportation vers l'Europe, en présence de Lantosoa Rakotomalala, Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.

Renommée du chocolat. L'Institut du Chocolat de Madagascar(ICM), gestionnaire du programme PromoChocoMada a pris en charge le dossier Export. Chaque artisan, adhérent du programme, bénéficiera ainsi d'un quota de production destiné à l'international. Ces exportations pourvoyeuse en devises, généreront des profits significatifs pour financer des investissements et assurer le développement de leurs activités. La renommée du Chocolat de Madagascar et son cacao n'est plus à faire sur le marché international. Pour ne citer que les 3 échantillons de cacao venus d'Ambanja qui ont été retenus sur 223 reçus de 55 pays en juillet dernier, pour l'International Cocoa Awards. Ces extraits ont concouru à l'évaluation sensorielle des 50 meilleurs échantillons transformés en chocolat noir en septembre et les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix ce 30 octobre.

Second contrôle. C'est toujours dans cet élan que l'Institut du Chocolat veille à la qualité. Chaque tablette est identifiée et contrôlée avant son départ. Le comité des Maîtres chocolatiers français effectue un second contrôle pour assurer la traçabilité. Cette instance veille au maintien constant des standards de qualité. Une norme en cours de finalisation fixe le process de production pour chaque artisan certifié par l'Institut. Cette démarche est nécessaire pour mettre en avant le savoir-faire de l'artisan chocolatier PromoChocoMada et aussi pour protéger le chocolat de pure origine Madagascar de toute contrefaçon.