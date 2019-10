Madagascar: SECREN S.A - Une nouvelle relance en cours

Nouveau souffle pour la Société d'Etudes, de Construction et de Réparation Navales (SECREN S.A).

Son nouveau PCA, Raherison Hajanirina a fait une descente la semaine dernière, pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies, une nouvelle vision et de nouveaux défis, pour la relance de cette entreprise d'Etat. Tout comme le Gouvernement, les employés sont bel et bien conscients de la difficulté que la société endure en ce moment. Selon les informations, des efforts ont déjà été entrepris par les ministères chargés de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ; de l'Economie et des Finances, avec la Direction Générale ainsi que les actionnaires, pour le bon fonctionnement de la société. Lors de la descente du PCA sur le site, les quelque 600 employés ainsi que leur syndicat ont soutenu l'importance de remettre la société sur les rails.

D'où la suspension de la convention collective relative aux avantages du personnel. « Il ne s'agit pas d'annuler ni suspendre littéralement leurs avantages, mais de maintenir le taux et les avantages de l'année précédente pour cette année. Donc, il n'y aura pas d'augmentation en matière du taux d'avantages. Ceci témoigne de l'engagement et de la contribution des employés à la relance de la société », ont-ils indiqué. Cette décision a été prise lors de la rencontre entre le syndicat et le nouveau PCA.

Stratégie. Pour les deux parties, le but est de relancer la société SECREN en adoptant à l'unanimité, la nouvelle orientation stratégique lors d'une réunion de concertation et de coordination de toutes les parties prenantes, jugée impérative, afin d'anticiper les risques, d'identifier les blocages. A noter que la SECREN opère depuis 1975 dans la réparation et la construction navale, les travaux de fabrication industrielle et agricole, les travaux de maintenance, les travaux divers en bois et ouvrages d'art, les travaux de BTP et Génie Civil, ainsi que d'autres activités diverses. Selon ses dirigeants, SECREN est reconnue au niveau mondial pour son savoir-faire et ses expériences dans le domaine de la réparation navale. Le redressement actuel vise trouver des solutions pérennes pour cette industrie stratégique.