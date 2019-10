Madagascar: Turquie / Madagascar - Ouverture prochaine d'une Agence de Coordination et de Coopération

29 octobre 1923- 29 octobre 2019. La Turquie fête cette année le 96e anniversaire de la proclamation de la République par le fondateur et premier Président de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Madagascar n'était pas en reste et a célébré avec liesse cette grande fête ô combien importante pour les Turcs à l'hôtel Ibis, hier.

L'ambassadeur de Turquie, Metin Husrev Unler a insisté dans son discours que les bases solides posées par le père fondateur du pays ont permis de répondre aux fortes aspirations à la dignité, au progrès et à la prospérité du peuple turc. Aujourd'hui, 42 ambassades sont actives en Afrique. La Turquie et Madagascar possèdent de nombreuses opportunités réciproques dans tous les domaines. « Malgré la distance qui existe entre nous, Madagascar a une importance considérable pour la Turquie. Madagascar est un acteur important dans la Région Océan Indien et nous le voyons comme l'un des acteurs clés dans la promotion de la coopération de la Turquie avec les pays de la région » a indiqué l'ambassadeur.

Les 29 années de relations diplomatiques entre Madagascar et la Turquie sont marquées par l'ouverture de l'Ambassade de la République de Turquie en 2010 et la visite du président Erdogan en 2017. « La coopération turco-malgache se diversifie dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la formation, de la santé. A l'image des échanges de visites entre techniciens malgaches et turcs, le sport s'avère, une fois encore comme un élément incontournable de rapprochement entre les peuples, illustré par la visite en terre malgache d'une délégation de fédération turque de karaté » a déclaré le ministre de la Défense nationale, Léon Rakotonirina. Actuellement, les deux autorités travaillent sur l'ouverture de l'office de l'Agence turque de Coordination et de Coopération TIKA, à Antananarivo.