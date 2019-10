Madagascar: Basket / BAL et CCCOI - GNBC débute contre Usoni Basket des Comores

C'est parti. Pendant cinq jours, le Palais des Sports de Mahamasina vibrera au rythme du basket-ball africain et de la zone Océan Indien.

Trois évènements majeurs du ballon orange à savoir le Basket-ball Africa League chez les hommes, la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien dames et la 2e édition du Challenge Zone 7 3 x 3 seront réunis sur un même plateau. Mais la plus attendue est sans doute les éliminatoires du BAL pour le compte du groupe F de la zone Est. La Gendarmerie Nationale Basket-ball Club (GNBC) reste confiante quant à sa chance afin de se qualifier pour le Top 6. Au final, elles seront cinq équipes masculines à se partager leurs joutes pour cette compétition. Les Kenyans du Ports Authority, les Seychellois du Beau Vallon Heat et Les Sud- Soudanais du Cobra sont déjà au pays, mais, les Comoriens d' USONI Basket sont attendus ce matin. En ouverture, les champions de Madagascar affronteront les Comoriens à 17 h 30. La bande à Fabrice part favorite de ce duel car non seulement ils évoluent à domicile, leurs adversaires n'ont pas pu bénéficier de l'adaptation et puis la fatigue à cause du voyage. A la CCCOI dames, il y aura les championnes de Madagascar du SBBC Boeny.

Calendrier

12h30: SBBC Madagascar contre FUZ'ELLIPSE Mayotte (dames).

15h00: BEAU VALLON HEAT Seychelles contre COBRA SPORT CLUB Soudan (hommes).

17h30: GNBC Madagascar # USONI Comores (hommes).