Madagascar: MCU - Interface entre les universités et les opérateurs économiques

La Maison de la Communication des Universités (MCU) organise la première édition de Salon de l'Etudiant et de l'Emploi du 13 au 15 novembre 2019 sur l'Allée du jardin d'Antaninarenina, et ce, avec le soutien de Telma.

Une trentaine d'exposants y participeront. « Il s'agit notamment des établissements d'enseignement supérieur publics et privés qui proposent des offres de formation habilitées par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Des centres d'information et de formation ainsi que des librairies, y exposeront également. L'objectif consiste à mieux orienter les étudiants et leurs parents pour bien rentabiliser leurs investissements en temps et en argent. En effet, environ 25% des étudiants abandonnent chaque année, selon les statistiques publiées par la Banque mondiale. Et la mauvaise orientation figure parmi les motifs évoqués. D'où, la nécessité d'organiser ce salon », a expliqué Fanjanarivo Symonette Pascaline, la directrice générale de la MCU lors d'une conférence de presse hier à son siège à Analakely. La mission de la MCU sert d'ailleurs, d'interface entre les universités, les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les opérateurs économiques.

Résultats de recherche. « Nous répondons ainsi à leurs besoins en information dans le cadre de cet événement », a-t-elle rajouté. Entre temps, des conférences-débats auront lieu tous les après-midi au Tahala Rarihasina. Les thèmes seront entre autres, axés sur la culture entrepreneuriale, la rédaction de CV et entretien d'embauche et les témoignages métiers. En fait, « il s'avère important d'inculquer aux étudiants comment entreprendre avant de monter une entreprise. C'est la clé de développement de leurs affaires étant donné qu'on ne peut pas réussir ses activités en tant que simples techniciens », a-t-elle enchaîné. Et ce n'est pas tout ! La MCU publiera d'ici à la fin de l'année, un document relatant les résultats de recherche appliquée des étudiants et des enseignants dans le domaine des énergies renouvelables. « Notre mission est de vulgariser ces résultats de recherche au grand public. Nous assurons en même temps la mise en relation des chercheurs concernés avec les investisseurs ou les opérateurs économiques intéressés pour réaliser des projets sur les énergies renouvelables », a fait savoir Fanjanarivo Symonette Pascaline.

Témoignages. Parlant de Telma qui est le sponsor officiel de ce salon de l'Etudiant et de l'Emploi, Ravelonjato Claudia, la gestionnaire de partenariat au sein de cette entreprise, a évoqué que de nombreuses offres y seront proposées. En fait, « nous soutenons toujours les jeunes en leur proposant entre autres, des connexions à très haut débit de 4G qui leur permettront de mieux se documenter ainsi que de trouver des emplois ou de s'enquérir des informations sur la rédaction de CV via Yelow Faceboobaka. Nous leur faciliterons l'utilisation des technologies pour bien préparer leurs avenirs. Des témoignages des jeunes ayant réussi leur entrepreneuriat, ne sont pas en reste », a-t-elle conclu.