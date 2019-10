Madagascar: Plans régionaux de développement - Un guide d'intégration de la résilience climatique en cours de validation

La conception des plans régionaux de développement (PRD) et des schémas régionaux d'aménagement du territoire (SRAT) devrait prendre en compte les scenarii climatiques.

Entre autres, les prévisions des précipitations, de la hausse de la température. En effet, tous les composants des documents en question devraient intégrer le changement climatique. Ce, afin de renforcer la résilience des populations aux aléas climatiques. Madagascar figure, en effet, parmi les pays les plus affectés par le changement climatique. La vague de chaleur que traverse le pays actuellement est l'une des parfaites manifestations du phénomène. La population malgache subit, ainsi, les impacts dudit phénomène. Ceux-ci devenant de plus en plus puissant avec les années et touchant de plus en plus de population répartie à travers les régions du pays.

Le développement du guide méthodologique pour l'intégration de la résilience climatique dans les PRD et les SRAT arrive à point nommé. Fruit de la collaboration de la Cellule de prévention et gestion des urgences, du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics avec l'appui du cabinet EUDORA group, l'activité s'inscrit dans le cadre des activités d'assistance technique de la phase 1 du Programme Pilote pour la résilience climatique (PPCR).

Lesdites activités étant financées par les Fonds d'investissements climatiques (CIF) et mises en œuvre par la Banque mondiale. A cet effet, le guide entend offrir une trame méthodologique de prise en compte des enjeux inhérents au changement climatique dans les processus d'élaboration de SRAT et de PRD.