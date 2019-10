Madagascar: Andramiarana - Les étudiants initient les habitants à l'art du recyclage

A Antananarivo, il existe quelques quartiers ou communes qui servent de lieux de dépôt de déchets comme Andramiarana. La population de ces endroits y vit en général dans des conditions déplorables. Raisons pour laquelle l'association «Tsinjo Lavitra » a décidé de venir à Andramiarana, samedi, pour apprendre à ces habitants les techniques de transformation des ordures.

L'association Tsinjo Lavitra créée par les étudiants de la filière « Science comptable et administration » de l'INSCAE a procédé samedi à une formation des habitants d'Andramiarana sur le recyclage. En effet, comme cette commune est un lieu de regroupement des déchets, il semblait important pour ces étudiants de montrer à ses habitants comment recycler les ordures pour en faire des objets qu'ils peuvent revendre. « Cette initiative nous fait vraiment plaisir car cela va nous permettre de développer une activité génératrice de revenus » a dit le premier responsable du quartier d'Andramiarana, Ralay. Selon ce que nous ont expliqué ces étudiants, cette commune abrite de nombreux ménages en situation d'extrême pauvreté et qui disposent du temps nécessaire pour se consacrer à l'artisanat ou à d'autres activités professionnelles. Ainsi, les différents participants à cet atelier d'une journée ont confectionné sacs, bracelets, colliers et autres produits à partir des déchets divers (journaux, bouteilles en plastique, etc.) en s'armant des techniques fournies par les étudiants.

Initiation à l'agriculture. Lors de cette journée, à part les exercices d'artisanat, des formateurs spécialistes des Arts malagasy au CENAM ont également offert une formation sur la plantation de citronniers et de plantes grasses aux habitants d'Andramiarana. « Plus particulièrement, la plante grasse est très demandée sur le marché actuellement. Malheureusement, l'offre n'arrive pas à suivre » nous ont expliqué les responsables quant au choix de cette plante. Ces étudiants espèrent donc permettre à la population d'Andramiarana de sortir de leur situation précaire via ce projet baptisé « Fampandrosoana maharitra ho an'ny mponina Andramiarana ». Enfin, ceci ne constitue qu'un premier pas, puisque ces bienfaiteurs comptent revenir auprès de ces gens pour les doter des matériels pour l'exercice de leurs nouvelles activités mais aussi des matières premières qui vont les aider dans leur vie quotidienne.