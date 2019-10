Madagascar: « Gas'in Praise » - Prière et louange au Tranompokonolona Isotry

« Ensemble, dites des Psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet Esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». (Lettre aux Éphésiens 5.19-20). Chanter pour louer le Seigneur, c'est l'engagement du collectif Gas'in Praise.

Ce vendredi, les membres donneront rendez-vous à leurs inconditionnels au Tranom-pokonolona Isotry. Un des titres de leurs chansons, « Ho avy ianao » est l'intitulé de ce « show évangélique ». Le spectacle commencera à partir de 14 heures et durera environ trois heures. «Nous avons préparé cet événement depuis quelques mois et nous allons donner le meilleur», a expliqué le leader du groupe. Gas'in Praise interprétera ses tubes comme, Fanatrehanao, et Hazo fijaliana. De nouveaux morceaux figurant dans le nouvel album seront également joués. Les fans entendront pour la première fois en version live leurs nouveaux titres.

Karmela, Sic Praise, Mia Praise, et Youth Impact partageront la scène avec Haja Ratobihasina et ses frères.

Depuis 2015, le groupe d'adoration et de louanges Gas'in Praise, composé de quatre jeunes hommes, connaît un succès dans la Capitale. Pour Gas'in Praise, chanter est une mission. Les concerts du groupe sont des moments agréables où les jeunes dansent et chantent en fermant les yeux. Les quatre jeunes hommes n'envisagent aucunement de s'adonner à la musique profane. Malgré leur succès, Natanaela et ses amis gardent la tête froide. Ils poursuivent leurs études.