Sénégal: Journée mondiale de l'alimentation - Plaidoyer pour des systèmes alimentaires durables

La Journée mondiale de l'alimentation (Jma) 2019 marque le 74ème anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), correspondant à la 39ème édition de la Jma. Le thème retenu est «Agir pour l'avenir. Une alimentation saine pour un monde #FaimZéro».

«Cette année, la Jma lance un appel à l'action à tous les secteurs afin que tous puissent bénéficier d'une nourriture saine et durable. En même temps, elle invite chacun d'entre nous à commencer à s'interroger sur ce que nous mangeons », renseigne la Fao dans un communiqué de presse.

Selon cette organisation, ces dernières années, on a assisté à une transformation profonde de l'alimentation et des habitudes alimentaires du fait de la mondialisation, de l'urbanisation et de la hausse des revenus.

«A l'heure actuelle, si plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, plus de 672 millions d'adultes et 124 millions de filles et de garçons (de 5 à 19 ans) sont obèses. Les dépenses mondiales de santé liées à l'obésité sont estimées 2 000 milliards de dollars chaque année. Plus de 40 millions d'enfants de moins de cinq ans sont en surpoids. Plus de 150 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de retards de croissance et plus de 50 millions sont victimes d'émaciation », renseigne la même source.

La Fao invite les gouvernements à améliorer la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments et à adopter les lignes directrices du Codex Alimentarius sur l'étiquetage nutritionnel obligatoire.

L'Organisation les exhorte à investir dans des effectifs de professionnels de la nutrition et à promouvoir la recherche, l'innovation et le transfert de technologies afin de trouver les moyens de répondre aux besoins d'une population croissante tout en préservant les ressources naturelles, la biodiversité et la santé des écosystèmes.

La JMA 2019 appelle aussi les gouvernements à concevoir des politiques et programmes axés sur la nutrition, en phase avec leurs recommandations alimentaires nationales. Et à accroître

l'investissement dans des interventions efficaces pour la mise en place de systèmes alimentaires durables, de la production à la consommation. Elle lance également un appel à l'action aux divers publics concernés dont les décideurs, le secteur privé, le grand public, la société civile et les Agences des Nations Unies pour atteindre l'objectif #FaimZéro.