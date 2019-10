Ile Maurice: MARSGate - Top FM convoquée à l'IBA

«Top FM Ltd has failed to report the news truthfully, accurately, objectively and in a balanced manner, with due regard to context. The Broadcast is largely based on supposition, opinion and/or allegations, in breach of its obligations under the Code of Conduct, the Code of Ethics and the Act.» La radio privée a été convoquée à l'Independent Broascasting Authority (IBA), demain jeudi 31 octobre.

Cela, suivant la plainte de Mauritius Telecom après les révélations de ce qu'on appelle désormais MARSGate. Ce nouveau scandale avait été révélé par Samedi Plus et repris par la suite par Top FM. La radio privée devra ainsi s'expliquer.

MARSgate revient sur le projet de fibre optique qui relie Rodrigues à Maurice. Dans un premier temps, le coût du projet était annoncé à Rs 800 millions pour ensuite passe à Rs 1,6 milliard.