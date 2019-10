Gabon: Une enquête socio-économique pour booster le développement du département de Lekoko.

Les élus nationaux et locaux du département de Lekoko dont la capitale est Bakoumba dans la province du Haut-Ogooué ont publié, le Samedi 26 Octobre 2019 à la chambre de Commerce de Libreville, les résultats de l'enquête Socio-Economique effectué dans leur localité.

Le rapport de cette enquête est considéré comme une feuille de route permettant aux élus d'avoir une idée précise des enjeux Socio-Economique du Département afin de sélectionner les actions à mener sur le terrain.

Les principaux problèmes que ressort l'enquête Socio-Economique réalisée par le Centre d'Etudes et de Recherches en Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), sous l'instruction des élus nationaux et locaux du Département de Lekoko sont par degré d'importance : la Route, le Chômage, l'Eau, l'Education et la Santé.

Selon l'expert, Dr Christian Wali-Wali « les routes que ce soit les voiries urbaines ou l'axe Moanda-Bakoumba ou Bakoumba-Lékoko, la route est dans un mauvais état ». Ce qui a conduit les populations interrogées par les enquêteurs dans les 61 ménages, poursuit-il, à estimer que "la route est l'une des attentes principales. Leur souhait est de voir achever les travaux entre l'axe Moanda-Bakoumba étant donné qu'une partie de cette voie est déjà goudronnée".

Absence de routes praticables en toutes saisons rimant avec la rareté des entreprises pouvant recruter une main d'œuvre locale en forte demande. Le Chômage, revèle le rapport, est un véritable problème dans le département de Lekoko. Pour pallier à cela, les populations ont orienté leur regard vers les installations de la Sodepal, succursale de la Comilog qui œuvrait dans l'élevage et la commercialisation de poisson en proposant un transfert des structures de cette entité vers les coopératives.

La demande de ramener l'exploitation minière a par contre été nuancée dans la salle par les autres fils du département, estimant que l'exploitation minière reste une décision de l'Etat. Par ailleurs, le rapport souligne que les problèmes d'adduction d'eau sont liés à la vétusté des installations causant des coupures intempestives.

Concernant l'Education et la Santé, l'étude présente une insuffisance de personnel. L'enquête Socio-économique a été effectuée au mois de juillet 2019. Elle a porté sur l'ensemble du département de Lekoko, a couvert toute la commune et cinq villages. Une fois les résultats de l'étude amandés et adoptés, une structure parallèle aux conseils départementaux sera créée avec pour but, de mobiliser les fonds en faveur du développement de la localité. Cette structure œuvrera aux côtés des conseils. Près de 20 millions de Francs sont déjà disponibles pour la réhabilitation de la route.