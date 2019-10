Gabon: LBV - La pluie ne fait pas que des dégâts

Il est vrai qu'en période de saison pluvieuse les Gabonais vivent un cauchemar. À cette période, certains maux obscurcissent leurs quotidiens : inondation et glissement de terrain meurtrier. Mais, il ne faut pas tout de même oublier que durant cette saison, les Librevillois s'approvisionnent en eau avec moins de difficulté. L'eau,cette source de vie !

Le début de saison des pluies de cette année n'est pas différent des précédentes. En ce sens, qu'il nous offre le même spectacle. Il y a des inondations ça et là et malheureusement des glissements de terrain qui ont déjà emporté quelques vies humaines. On pense notamment à l'incident qui s'est produit à Okinda, dans le cinquième arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise.

Mais tout n'est pas que malheur, quand nous sommes en saison des pluies au Gabon. Nous le disons, en pensant aux Librevillois qui n'ont pas d'eau dans leurs domiciles. Des Librevillois, qui font des pieds et des mains habituellement pour s'approvisionner en eau, afin d'effectuer des tâches ménagères et prendre un bain avant une éventuelle sortie. Depuis l'entame de cette saison des pluies, on voit de moins en moins les populations faire le tour des pompes publiques de Libreville avec des bidons sur la tête et des sceaux dans les mains.

En effet, les populations ne sortent plus quasiment de chez elles pour avoir de l'eau. En bonnes casanières circonstancielles, elles attendent la tombée de la pluie pour recueillir de l'eau dans des sceaux, des cuvettes et des tonneaux. Cette eau recueillie est désinfectée à l'aide de quelques gouttelettes d'eau de Javel. "J'élimine les bactéries qui sont dans l'eau de pluie en utilisant un peu d'eau de Javel. Et après j'utilise cette eau pour me laver " , nous confie un adepte de la pratique. Ceux qui vont jusqu'à boire de l'eau de pluie la font bouillir à une certaine température avant de la consommer. Reste à savoir si ces différentes techniques devenues traditionnelles sont véritablement efficaces sur la durée.

L'eau,comme le feu joue plusieurs fonctions.Ils sont source de vie comme ils peuvent-être source de fatalité.Mais l'eau,c'est la vie !