Soudan: Discussion de l'ouverture du bureau de pays du Haut Commissaire au Soudan

Khartoum — Une délégation du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) à Genève, dirigée par Juliet de Revero, responsable de la division de l'Est et du Sud d'Afrique a rencontré mardi l'équipe de travail présidée par le rapporteur du Conseil consultatif pour les droits de l'homme et le chef du Département des droits de l'homme au ministère de la Justice, M. Osama Mahmoud et directeur du département des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères

La réunion a examiné les questions préparatoires à l'ouverture du Bureau et les actions en justice à mener au niveau national.

La réunion a également traité en détail des dispositions de l'accord et a fait ressortir l'importance de poursuivre l'échange de vues et d'achever les travaux jusqu'à l'ouverture et le fonctionnement complet du bureau conformément aux dispositions de la Convention, ainsi que l'élaboration d'un programme de travail de la Commission sur l'assistance technique et le renforcement des capacités.

Il convient de mentionner que la visite de la délégation dure trois jours au cours desquels elle rencontrera le ministre de la Justice, le juge en chef, le procureur général et la Commission nationale des droits de l'homme.