Soudan: Le Soudan préside les réunions de la lutte anti-traite humaine et la migration

Khartoum — Le Soudan préside les réunions du groupe de travail technique de l'Initiative sur la lutte contre la traite entre l'UA et la corne de l'Afrique dans la capitale kényane, Nairobi, du 28 au 30 octobre.

Le Soudan participe avec une délégation dirigée par le major général (Police) Abdalla Ahmed Abusin, directeur du département des étrangers à la Direction générale des passeports et de l'immigration et expert du dossier de l'immigration , du colonel Awad Al-Sayed Jubara directeur du département de la lutte anti-traite des êtres humains à la Direction générale des enquêtes criminelles et de M. Mohamed Hujair premier secretaire à l'ambassade du Soudan à Nairobi..

Les réunions discuteront le soutien de l'Équipe spéciale de l'Initiative et de l'approbation finale du logo et du site Web, par le biais de réunions techniques et d'experts, suivies de la séance de clôture des hauts responsables des États membres, de l'Union africaine, des partenaires de l'OIM, du HCR et de l'Organisation internationale de police pour l'Afrique centrale et orientale. .

Les États membres ainsi que le Soudan, président du groupe de travail technique de l'initiative, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Erythrée, la Libye, Djibouti, le Kenya, le Soudan du Sud, la Tunisie et la Somalie ont assisté à la réunion.