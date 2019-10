Cote d'Ivoire: Grande rentrée du RHDP en France jour-j-3 - Le directeur exécutif adjoint Lanciné Diaby au four et au moulin à Paris

Révélations sur sa stratégie pour mobiliser

Arrivé à Paris depuis quelques jours dans le cadre de la rentrée politique du Rhdp France, Lanciné Diaby, directeur exécutif adjoint du Rhdp chargé des militants de l'extérieur, multiplie réunions et visites terrain, et même visites à domicile, ainsi que les audiences b to b avec les militants actifs et des sympathisants du Rhdp, pour assurer un succès éclatant à la manifestation prévue le samedi 2 novembre 2019, au Palais des Congrès de Montreuil.

Avec l'appui du délégué général Vincent Gnizako et de toute son équipe notamment Tidjane, Sangaré , Lanciné Diaby reste disponible à l'égard des militants. Il est même allé à Auxerre pour porter le message de mobilisation du Rhdp, et montrer que le Rhdp ne se limite pas qu'à Paris, et que le parti n'attend pas que la période électorale pour aller à la rencontre des militantes et des militants, partout où ils se trouvent. De partout en France, et même d'Europe, il y'a une vibration positive en faveur du Rhdp avec même de nouvelles adhésions annoncées.

Nouveaux et anciens militants du Rhdp se disent prêts à relever le défi

Avant hier lundi, au 40, avenue de Friedland, où il a installé son QG, un quartier général qui ne désemplit que très tard dans la nuit, avec une présence des équipes chargées de l'organisation tôt dans la matinée, le directeur exécutif adjoint n'a pas eu une minute pour lui, préoccupé qu'il était de répondre aux aspirations des uns et des autres.

« L'esprit est bon. Le style est innovant. Nous sommes impliqués et consultés. Il ne nous impose rien. Il écoute tout le monde. Il a décidé de rencontrer le maximum de communautés. Il poursuivra après le 2 novembre 2019. Que ce soit pour le transport, la restauration, la mobilisation, le conducteur, la mise en place, le protocole, la sécurité et tout ce qui est disposition pratique à mettre en place , sans oublier l'animation musicale et artistique, le directeur exécutif a choisi un style participatif qui nous oblige à relever le défi de la mobilisation », a confié une militante qui assure que les militants de tout âge et de tout horizon feront le déplacement le 2 novembre 2019.

Déjà prêt pour la suite

Après ce premier test de rentrée du 2 novembre 2019 à Paris, Lanciné Diaby compte dérouler en France, en Europe, en Amérique, en Asie et bien sûr en Afrique, le rouleau compresseur à l'extérieur de la Côte d'Ivoire du Rhdp conquérant de 2020.

« Nous allons décliner exactement à l'étranger , le programme et l'agenda internes que le Directeur exécutif a dévoilé depuis le séminaire de Yamoussoukro, et qui a été validé par le Président du parti, SEM Alassane Ouattara, le Président du Directoire et toutes les instances de notre grand parti », a confié un collaborateur de Lanciné Diaby, qui ,a-t-il révélé, prononcera un discours de mobilisation, un discours offensif, un discours qui fera date ! À jour J moins 3, ça promet !

Charles Kouassi et Jean Paul Oro, à Paris

