Congo-Kinshasa: Linafoot - V.Club à l'assaut de Dauphins Noirs, Bukavu Dawa et Nyuki

L'Association Sportive Vita Club de Kinshasa a mis le cap sur la partie Est du pays, mardi matin, à l'assaut de l'AS Dauphins Noirs de Goma, OC Bukavu Dawa du Sud-Kivu et de l'AS Nyuki de Butembo, pour le compte respectivement des matches de la 9ème, 2ème et 11ème journées du 25ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Après sa belle victoire face à Renaissance du Congo (2-0), dimanche, dans un véritable derby de la capitale, tous les ingrédients réunis, le coach Florent Ibenge et ses hommes se sont retrouvés lundi matin au stade des Martyrs pour une séance de dégraissage. Aucune information nécessaire du côté de l'infirmerie de l'équipe : tous les joueurs se portent bien, et visiblement déterminés pour aller prendre les 9 points possible à l'Est du pays.

V.Club jouera Dauphins Noirs mercredi 30 octobre, au stade de l'Unité, à Goma ; Bukava Dawa dimanche 3 novembre, au stade de la Concorde, à Bukavu, avant de rentrer encore à Goma pour jouer Nyuki, mercredi 6 novembre, au stade de l'Unité. Ce n'est qu'après ce séjour de plus d'une semaine que V.Club pourra rentrer à Kinshasa.

Au classement, V.Club occupe la 7ème place avec 13 points en 7 matches joués, non loin de son éternel rival, DC Motema Pembe, 17 points, 8 matches joués.

Une belle prestation à l'Est du pays permettre à cette équipe de "Bana Véa" d'amorcer un atterrissage en douceur de la manche aller de ce prestigieux championnat national.

La presse sportive hausse le ton à Kindu

Dans un autre chapitre, en rapport toujours avec ce championnat national de la Linafoot, les journalistes sportifs de Kindu ont publié, mardi, un communiqué de presse, dans lequel ils s'en prennent au gestionnaire au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu. Les journalistes condamnent avec la dernière énergie les actes commis par M. Georges Tchomba, lors du match AS Maniema Union-TP Mazembe le 27 octobre dernier, en menaçant et giflant le Directeur de communication du TP Mazembe, sans une raison valable.

Pour ce faire, les journalistes sportifs du Maniema demandent à l'autorité provinciale du Maniema, à pouvoir non seulement veiller sur la sécurité et respect du journaliste sportif mais aussi de tous les professionnels des médias. Au ministre provincial en charge des sports et loisirs, d'interpeler M. Georges Tchomba, et aussi mettre des gens qui ont une connaissance sur le sport à des postes ayant trait aux activités sportives. A la ligue du football de Maniema, de dénoncer et faire rapport à la hiérarchie de tout acte ayant trait aux menaces des journalistes sportifs.