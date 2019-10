Congo-Kinshasa: Comeback à la Linafoot - Matampi Vumi Ley paraphe un bail d'une saison avec le FC Renaissance du Congo

L'ancien portier du Tout-Puissant Mazembe Englebert, Matampi Vumbi Ley s'est officiellement engagé mardi 29 octobre, avec le FC Renaissance du Congo pour une saison. L'international gardien des Léopards a donc fait son comeback au championnat d'élite de la RDC après un court passage en Arabie saoudite.

Très adulé par les amoureux de ballon rond pour avoir succédé à Robert Kidiaba dans les perches au niveau national, Matampi Vumi ley va devoir apporter son expérience au sein du club le plus populaire de Kinshasa, l'équipe de "Bana Fibo". D'ailleurs, ce retour à la maison s'annonce très sévère pour les autres portiers candidats à la perche de l'équipe nationale. Et pourtant, jusqu'à présent le sectionneur national, Nsengi Biembe continuerait à balbutier encore pour le poste de gardien de but.

A cette occasion, Ley Matampi espère batailler dure pour retrouver son habituelle forme et faire gagner à son nouveau club les points pour la suite du championnat national. «Je m'entraîne régulièrement à l'académie des gardiens du coach Bulayima. Je suis en jambe, prêt à servir les Oranges et contribuer à l'ascension de l'équipe », a-t-il déclaré.

Il sied à rappeler que le portier congolais, Ley Matampi a un palmarès éléphantesque dans sa carrière footballistique. Tout abord, il a raflé les titres du champion de la Linafoot en 2005 et 2008 avec la formation de Daring Club Motema Pembe, aussi champion de la coupe du Congo par deux fois. Du coté de TP Mazembe, où il s'était attaché juste après sa résiliation avec DCMP, il a remporté par deux fois la Linafoot en 2012 et 2013 et aussi champion des interclubs Africains (C1 et C2). A la sélection nationale, il a été vainqueur du Chan Rwanda 2016.