Congo-Kinshasa: Hommage au Père Léon de Saint Moulin / Pr Kambayi Bwatshia - «il proclamait toujours que la richesse d'une nation trouve sa source fondamentale dans la matière grise »

«Avec le père Léon de Saint Moulin, j'étais toujours dans l'instant d'une présence qui était pour moi une totalité intellectuelle et en même temps un éternel bien qui, aujourd'hui n'a pas duré ». C'est par ces propos que le professeur Jean Kambayi Bwatshia, Directeur du centre de recherche sur les mentalités et l'Anthropologie juridique "Eugemonia", a débuté son témoignage en hommage à cet illustre décédé le 24 octobre dernier. Il a, par la même occasion, rappelé ce que ce savant ne cessait de toujours proclamer « que la richesse d'une nation trouve sa source fondamentale dans ce qu'on appelle familièrement la matière grise. Sans sa mise en œuvre, toutes les énormes potentialités du sol et du sous-sol ne nous sauveront pas de la misère noire, de la mendicité et de la servilité qui l'escortent lamentablement ».

Pour le prof. Kambayi, le père de Saint Moulin était un bâtisseur de l'enseignement de l'histoire en République Démocratique du Congo. « Chaque fois que je l'abordais seul ou avec les amis professeurs, j'exprimais mes inquiétudes fort interpellatrices formulées sous formes d'interrogatoires qui se résumaient de la manière suivante : je lui posais les questions de savoir s'il fallait bruler l'université, comme l'avait écrit le professeur Akibakpa Sawyer. On s'interpelait souvent en évoquant un autre professeur et non le moindre sur le fait que l'Université aujourd'hui n'éduque plus, mais allait plutôt dans la voie du périssement ». Déterminé à former des élites, le Père Léon de Saint Moulin, rapporte Kambayi Bwatshia, insistait sur le fait que la richesse d'une nation se doit de se tourner vers l'intelligence afin de concourir à l'émergence. « Pour mon savant, le professeur Léon de Saint Moulin, la richesse d'un pays, d'une nation, ne doit pas tourner, ni dans des pierres précieuses, ni dans la possession des armements sophistiqués et entretenus pour manipuler le peuple, pour mater ses propres concitoyens. Le père Léon de Saint Moulin, comme il ne cessait de la dire, proclamait toujours que la richesse d'une nation trouve sa source fondamentale dans ce qu'on appelle familièrement la matière grise », a laissé entendre le prof. Kambayi.

Il a finalement conclu avec raison d'ailleurs que les pays qui se sont développés, se sont toujours défini en termes de sociétés du savoir. Ces sociétés, renchérit-il, investissent énormément dans la recherche et les universités. « Elles mettent en place des stratégies pour placer leurs institutions universitaires et de recherche dans la voie de la compétitive, surtout à cette ère de la mondialisation. Ces pays misent sur la créativité et l'innovation. C'est ainsi qu'avec le professeur Léon de Saint Moulin, ses collègues professeurs, ses anciens étudiants ont compris la faillite de la raison et les raisons de la faillite de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC », a-t-il précisé, avant d'ajouter que le contenu de la pensée fondamentale du professeur Léon de saint Moulin sur l'enseignement supérieur et Universitaire en RDC est un enseignement qui doit aller loin des idéologies, des slogans mystificateurs qui engendrent l'opacité sociale. « Léon de Saint Moulin était formateur des formateurs, sans qu'il le sache. Je l'ai toujours considéré assurément hériter des apôtres et curé des jeunes prêtres. Sa mémoire est, pour moi, un nouveau et profond lieu d'émerveillement », a-t-il souligné.

Il sied de préciser que la levée du corps de la morgue interviendra le vendredi prochain et sera exposé à la paroisse Sacré cœur. L'inhumation interviendra le samedi à Kimwenza.