Congo-Kinshasa: En marge de la 2ème édition des activités du DSM / GUPC - Les membres structurels ont visité un orphelinat à Ngaba

La Génération Unie pour Christ "GUPC" en sigle, via ses membres structurels ont fait une visite samedi dernier, à l'Orphelinat "les enfants d'abord" situé dans la commune de Ngaba, sur l'avenue Lokengele numéro 25. Cette descente s'inscrivait dans le cadre de la seconde édition des activités du dernier samedi de mois ayant comme thématique "Jeunesse chrétienne face à l'émergence".

« Les sacs de sucre, les bidons d'huile, les sacs de braises, les sacs de farine de bleu, les sacs du riz, etc. » Tels sont les produits vivriers auxquels les jeunes de la GUPC ont apporté à l'orphelinat "les enfants d'abord" pour matérialiser la seconde édition des activités du "Dernier Samedi du Mois".

Pour ce faire, la Génération Unie pour Christ a présenté l'équipe complète qui a assisté à cette œuvre Socio-humanitaire. La visite guidée à cette maison d'hébergement aurait été une fois de plus une réussite totale. Le coordonateur de la GUPC, l'ingénieur biomédical, corneille Ilokete, n'avait pas manqué à faire l'économie du bon déroulement de cette manifestation. «Nous sommes très bien accueillis par les enfants, ce qui est étonnant, ils se sont plus rapidement habitués avec nous. Et aussi, les enfants savent bien parler, ce qui montre qu'ils étudient dans des belles écoles de la place. Nous avons passé des bons moments avec eux, d'ailleurs, nous leur avons apporté quelques produits vivriers et d'autres choses », a précisé l'Ir Corneille Ilokete.

Dans cette ligne droite, le chargé de l'affaire et Manager de la GUPC, Joseph Buhendwa a livré la quintessence de cette œuvre socio-humanitaire. « Le DSM doit se faire normalement chaque dernier samedi du mois. Et donc, notre volonté, c'est de faire des actes comme ceux-ci en aidant les jeunes sur le plan financier, matériel et intellectuel. Malheureusement, pour le moment l'argent fait un grand défaut, car nous évoluons avec les moyens de bord. Nous sommes déjà en préparation de la troisième édition qui pourrait s'annoncer très bientôt», a signifié Joseph Buhendwa.

Dans cette même foulée, Mme Suzanne, visionnaire de cet orphelinat a dévoilé ses difficultés à l'encadrement des enfants durant son parcours. « C'était difficile tout abord de créer cet orphelinat. Même mon mari n'était pas du tout d'accord au début de cette vision. C'était la première difficulté que j'ai eu à rencontrer. La seconde difficulté est celle d'encadrer les enfants venus de partout, les éduquer, instruire ainsi que les nourrir de manière régulière. Tout cela doit relever d'une passion et volonté » martèle Suzanne Kalela.

A noter que la Génération Unie pour Christ, est une structure active qui réunit ordinairement les jeunes chrétiens de toutes les communautés. Ce regroupement des jeunes a pour objectif de promouvoir les jeunes chrétiens talentueux, les entrepreneurs, les artistes et Cie.