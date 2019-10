Congo-Kinshasa: Adam MA - "Le projet du réseau national Backbone vise à améliorer la qualité du réseau et mieux servir la population via internet"

La société Huawei Technologies RDC SARL a remis ce mardi 29 octobre 2019 à son partenaire de confiance et privilégié, la Société Congolaise des Postes et Télécommunications (SCPT), des équipements relatifs au projet d'expansion du réseau national Backbone de SCPT-RDC.

C'est le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication, PT-NTIC, qui a réceptionné ces équipements de transmission. "Le projet d'expansion de la première phase du Réseau Backbone National vise à augmenter considérablement la capacité de la bande passante du réseau de fibres optiques de Kinshasa à Muanda, à améliorer l'infrastructure du réseau de communication de la RDC et à améliorer la qualité du réseau. Mieux servir la population via internet", a déclaré Adam MA, Directeur Général de Huawei.

L'idée est également de permettre le développement économique de la RDC en réalisant des profits plus importants. Il est évident que la science et la technologie sont les principales forces productives, et la technologie peut donner un nouvel élan au pays.

Plusieurs invités étaient présents à cette cérémonie notamment, les différents partenaires et des personnalités dont le directeur général a.i de la SCPT, Patrick Umba. "Aujourd'hui, nous sommes heureux de réceptionner les présents équipements de transmission qui vont nous permettre d'augmenter de manière considérable, le transport des capacités de la phase UNE, soit en passant de 20 giga actuellement exploités à 100 giga extensible, sachant également que d'importants travaux d'augmentation de la capacité ont été effectués à notre station de Moanda avec aujourd'hui une capacité installée qui est passée de 100 gigas à 1 terra", a-t-il précisé.

Cette démarche permet au pays de s'avancer vers la concrétisation du numérique qui rentre dans la vision du chef de l'Etat qui considère que c'est un vecteur important pour notre pays, souligne Augustin KIBASSA MALIBA.

Partenaire stratégique de confiance

Au cours des dix années d'existence en RDC, Huawei a toujours adhéré au « customer-centric » et s'est consacré au développement et à la construction de l'industrie TIC en RDC, cette contribution qui a été reconnue et saluée par la société Huawei Technologies Co., Ltd. "Grâce à une coopération active avec des opérateurs locaux tels que Vodacom, Orange, Airtel et Africell, Huawei continue d'innover et d'accroître ses investissements sur demande des clients, leur fournissant des produits, solutions et services compétitifs, sûrs et fiables", souligne Adam MA.

Il affirme également qu'après des années d'efforts continus pour créer de la valeur pour ses clients, Huawei est devenu un partenaire stratégique de confiance pour les opérateurs congolais. Parallèlement, "nous développons activement notre coopération avec les services publics afin de les aider à améliorer leurs conditions de travail et à accroitre l'efficacité de leur travail". A l'avenir, assure-t-il, Huawei continuera d'augmenter ses investissements en RDC et deviendra un partenaire de confiance dans la transformation numérique des pays.

A ce jour, le développement rapide des technologies de l'information et de la communication peut favoriser le progrès considérable de la société et aider le pays à réaliser une transformation numérique rapide, ce qui apportera d'énormes avantages économiques. Accélérer la construction de l'industrie nationale des TIC est une tâche urgente. Et cela répond aux objectifs du Programme National Numérique du Président de la République, Félix Tshisekedi.

Transformation numérique

Il faudra signaler que Huawei a accumulé de nombreux succès dans la transformation numérique et est un partenaire idéal pour la RDC. La Huawei Technologies Co., Ltd a été fondée en 1987. Après plus de 30 ans de développement et de croissance, Huawei est devenu le premier fournisseur mondial d'infrastructures des TIC et de terminaux intelligents. "Nous nous engageons à apporter le monde numérique à tous, chaque famille, chaque organisation, construit un monde intelligent de l'internet pour tous. Aujourd'hui, Huawei emploie 188 000 personnes dans le monde et opère dans plus de 170 pays et régions, desservant plus de 3 milliards de personnes", affirme son DG.

Dans le domaine des opérateurs, Huawei est leader mondial, la société a obtenu plus de 60 contrats 5G et livré plus de 400 000 unités de station de base. Dans le secteur des entreprises, il y a plus de 700 villes, 228 entreprises parmi les tops 500, 58 entreprises parmi les tops 100 ont choisi Huawei comme partenaire de transformation numérique; dans le domaine des terminaux intelligents, les livraisons de smartphones de Huawei ont dépassé 200 millions d'unités.

Afin d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de la politique de mondialisation et de mieux promouvoir le développement rapide du secteur des communications locales, Huawei Technologies Co., Ltd, a créé en 2006 une société locale dénommée Huawei Technologies (R.D.C) S.A.R. L. Selon les statistiques, à la fin de 2018, plus de 55 000 personnes ont participé à la formation professionnelle organisée par Huawei Technologies (R.D.C) S.A.R.L créant ainsi plus de 1 500 emplois pour le gouvernement local Huawei a favorisé le développement économique et social de la RDC « Nous avons apporté une bonne contribution».