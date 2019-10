Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Vers une guerre de leadership au sein du PPRD

Si la politique n'est réellement pas une guerre sans effusion de sang, néanmoins, une simple incompréhension, une mésentente ou encore une guéguerre entre camarades d'un même parti politique, cela peut aboutir facilement à un sentiment de trahison, mieux à un abandon, allant jusqu'au point d'asphyxier cette fine saveur de paix et de confiance qui lient des protagonistes politiques d'une même famille.

Pourtant, ces derniers partagent non seulement la même idéologie du parti, mais aussi la même conviction. Ce qui se passe actuellement au sein des formations politiques congolaises démontre bel et bien qu'il n'y a que des intérêts qui comptent pas l'amitié. De l'Udps, en passant par le PPRD, le constat reste amer. Quoique le parti de Joseph Kabila soit majoritaire au parlement, selon des informations émanant des sources sûres et proches de l'Assemblée nationale, les Députés du PPRD, motivés par quelques caciques, feraient circuler une pétition afin d'obtenir la déchéance de leur collègue et camarade, Jeanine Mabunda Lioko, de la Présidence de la Chambre basse du parlement.

Ce qui semble être étonnant hier, est une réalité aujourd'hui qui continue d'ailleurs à cristalliser l'opinion nationale depuis le début de la semaine en cours. Celle qui promettait de faire du Palais du peuple "la Maison du peuple", fidèle à sa politique de proximité et d'écoute, en lieu et en place de se concentrer entièrement sur sa vision, est malencontreusement, contrainte de faire face à une nouvelle attaque qui proviendrait, cette fois-ci, de son propre camp politique. Clouée sur le banc d'accusée, Mabunda serait reprochée par ses "détracteurs" qu'elle les ferait souffrir et elle n'est pas à la hauteur de sa lourde responsabilité. « Ironie du sort sur la scène politique congolaise, les élus du peuple cherchent à destituer leur collègue Jeanine Mabunda de la présidence de Bureau de l'Assemblée nationale et ceux de l'Opposition disent non à la signature de ladite pétition malgré la cagnotte mise en jeu, soit USD 5000 ou 7000 , pour la signature», s'est scandalisée une source proche de l'Assemblée nationale sous couvert de l'anonymat.

Les voix s'élèvent

Pour leur part, les pros Mabunda condamnent cette démarche qui, à leurs yeux, n'est rien d'autre qu'une campagne de diabolisation et de déstabilisation visant à salir l'image de la Présidente de l'Assemblée nationale. La sénatrice du PPRD, Francine Muyumba, n'a pas tardé de donner de la voix au sujet de la pétition qui aurait été initiée par quelques Députés du Front commun pour le Congo (FCC) afin d'obtenir le départ de Jeanine Mabunda de la tête de l'Assemblée nationale. Selon l'ancienne présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse (UPJ), cette pétition est une attaque contre toutes les femmes de la RDC. « Les attaques contre Jeanine Mabunda s'adressent à toutes les femmes de la RDC et de l'Afrique. Une femme engagée, indépendante d'esprit, compétente et charismatique est toujours combattue. Nous n'allons pas laisser libre cours au machisme », a-t-elle fait savoir sur son compte Twitter. Cette dernière a été suivie par les autres femmes qui ont haussé leur voix à l'unanimité.

Avant Muyumba, l'un des Députés de l'UNC, Juvénal Munobo, était monté au créneau. Selon cet élu du parti de Vital Kamerhe, Directeur de cabinet du chef de l'Etat Félix Tshisekedi, Mabunda incarne une certaine nouveauté à l'Assemblée nationale mais aussi le moment n'est pas opportun pour songer à son remplacement. «Certes, il y a des défis à relever. Mais, je ne pense pas qu'il soit opportun de songer au remplacement des membres du Bureau de l'Assemblée nationale. La collègue Jeanine Mabunda, 1ère femme élue présidente de l'Assemblée nationale, incarne une certaine nouveauté dont nous devrions être tous fiers», a écrit sur Twitter l'élu de Walikale, ce mardi 29 octobre 2019.

Pour rappel, certains élus du PPRD, récolteraient en coulisse des signatures pour faire tomber Jeannine Mabunda du perchoir de la chambre basse du parlement. Cela intervient au moment où au sein du PPRD, une guerre des leaderships venaient de naître. A cette allure, les dissensions vont s'intensifier. Quant à Mabunda de jouir des bénédictions de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ce dernier étant autorité morale du FCC est appelé à agir pour dissuader les cadres de son parti politique.