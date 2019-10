Congo-Kinshasa: Cadeau empoisonné !

A l'intérieur du pays, dans le cadre de son safari, plusieurs fois interrompu faute d'autorisation de survol, Moïse Katumbi Chapwe, qui tient désormais ses meetings en toute quiétude, ne cesse de livrer sa vision pour une lutte en faveur des intérêts du peuple congolais.

Samedi 26 à Goma, lundi 28 à Beni et mardi 29 octobre à Butembo où il a clôturé sa tournée pour la province du Nord-Kivu, le président de l'Ensemble pour le Changement a déclaré, expressis verbis, qu'il va mener une Opposition exigeante. Surtout qu'il bénéficie, à ce jour, du soutien de plusieurs pour la fonction du porte-parole de l'Opposition prescrite par la Constitution. Mais alors, tout cela porte confusion au sein de la plateforme Lamuka.

En effet, là où Jean- Pierre Bemba, actuel coordonnateur de cette coalition et dont le mandat de trois mois expire dans les tout prochains jours, ne pipe clairement mot à ce sujet, Martin Fayulu, toujours accompagné idéologiquement par Adolphe Muzito, ne fait que rougir. S'estimant président élu, aux termes de la présidentielle de 2018, il martèle, en un mot comme en mille, que Lamuka ne peut être dans l'Opposition d'autant que cela revient à légitimer et à cautionner l'élection alors contestée de Félix Tshisekedi, du reste, investi depuis le 24 janvier, soit plus de neuf mois.

Pour lui, il est question pour ses pairs de Lamuka de s'en tenir à la déclaration qui sous-tend que la lutte ne sera liée qu'à la recherche de la vérité et non pas dans l'optique d'une opposition, qu'elle soit républicaine, exigeante ou encore radicale. Des analystes présagent que le poste du porte-parole de l'Opposition qui augure la démocratisation d'un Etat ne sert que d'un cadeau empoisonné qui va, à coup sûr, sanctionné la mort ultime de cette plateforme politique qui, depuis plusieurs mois, se trouve dans le coma.

Ce, au regard non seulement des discours dichotomiques qui régentent les leaders mais aussi d'une perte de vitesse amorcée avec le retrait successif de Freddy Matungulu, désigné par Félix Tshisekedi à la Banque africaine de développement, ainsi que d'Antipas Mbusa Nyamwisi, décidé d'accompagner le Président de la République dans la lutte contre l'insécurité et le virus Ebola dans la partie Est du pays, son fief. Et, à cette allure, le déclin de Lamuka semble imminent.