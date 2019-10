Congo-Kinshasa: Affaires Grand Kasaï - Le collectif des avocats de Denis Kambayi met les frondeurs en garde contre l'utilisation du label

Le "Grand Kasaï Fondation" Asbl est et reste un, celui dirigé par son géniteur, le Sénateur Denis Kambayi Cimbumbu, l'incarnation même de cette association dont son audience et ses actions ont dépassé les frontières.

En tout cas, c'est ce que l'on a pu comprendre ce mardi 29 octobre, au siège social de cette Asbl, au quartier Bon vent, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, au terme d'une mise au point du collectif des avocats de ce grand meneur de troupes.

Dans sa déclaration lue par Me Yannick Ngandu, le collectif des avocats du Grand Kasaï a mis en garde l'autre l'aille qu'il qualifie des "frondeurs" sur l'utilisation abusive du label de l'association.

Alors que l'affaire est devant les juges du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, précisent les avocats, la partie des "frondeurs" s'évertue sans égard à poser des actes tendant à troubler l'ordre public, en usant de manière irrégulière et frauduleuse des insignes du Grand Kasaï, alors qu'en principe, ils devraient attendre l'issue de la cause déjà en instruction, expliquent-ils.

En plus, le collectif fait remarquer que le principe du contradictoire en matière civile est consacré par l'article 63 du règlement cadre intérieur des Cours et tribunaux, obligeant par conséquent, la communication des pièces et moyens entre les parties avant tout débat devant les juges. Faire autrement c'est méconnaître les principes élémentaires du droit.

"La vérité reste vérité"

A en croire un membre du collège des fondateurs approché sur place, seul le président National a le plein pouvoir de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou élective conformément aux Statuts. Or, le président Denis Kambayi, poursuit-il, n'a jamais convoqué une quelconque assemblée, où il y aurait eu élection d'un soit disant nouveau président national du Grand Kasaï. Dire à ce jour que "le sénateur Denis Kambayi, président honoraire ne peut plus engager le grand Kasaï sous quelque forme que ce soit, et doit à cet effet et sans délai remettre au secrétaire général tous les documents légaux de l'Association qu'il détient", c'est de la juste blague, considère ce haut cadre de cette association.