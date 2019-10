Togo: La jeunesse togolaise représentée par Yannick Agboka

Ils sont 150 jeunes venus de différents pays africains à se réunirr du 28 au 30 Octobre dans la capitale gambienne Banjul. Parmi eux, il y a le confrère Yannick Koffi Agboka directeur du journal en ligne Empreintenews.

Cette rencontre qui a pour thème principal « Engager les jeunes leaders africain-e-s dans la réalisation des agendas 2030 et 2063. Accélérer les transformations sociales positives pour une Afrique démocratique, prospère, inclusive et pacifique », est co-organisée par l'UNESCO, le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP), AAPI, HCDH.

Entre autres thématiqques qui sont abordées à Banjul, il y a « Crises, conflits, violences et radicalisation : les jeunes africain-e-s, promoteurs-trices de la culture de la paix pour achever les ODD », « Leadership, Citoyenneté et Gouvernance : Jeunes défenseur-e-s des droits de l'homme », « Expression émergente des jeunes, transformation sociale et politique », « Atteinte des ODD », « Révolution Digitale, Intelligence Artificielle : jeunes garants de l'éthique dans l'usage des TIC et de la Liberté d'expression » et « Futur de l'éducation, Recherche et libertés académiques : pour une approche prospective de l'Emploi des jeunes et de la paix sociale ».