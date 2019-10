Angola: Réunion tripartite sur la gestion de l'espace aérien

Luanda — Les spécialistes en trafic aérien, en information aéronautique et en ingénierie des équipements de support à la navigation aérienne analyseront les 30 et 31 octobre (mercredi et jeudi), à Cabinda, les aspects liés à ce secteur au cours d'une réunion tripartite entre l'Angola, la RDC et le Congo.

Entre autres sujets, les spécialistes discuteront principalement de questions liées à la coordination, à la sécurité opérationnelle et à l'efficacité des services fournis par l'Entreprise nationale d'exploitation des aéroports et de navigation aérienne (ENANA) d'Angola, l'ASECNA (Congo) et RVA (RDC), toutes trois d'Afrique australe.

L'Angola, qui partage les frontières du nord avec ces deux États membres de la SADC, organise périodiquement des réunions similaires, notamment sur la coordination et le suivi, auxquelles participent également des agents de la Force aérienne nationale (FANA) et de l'Institut national de l'aviation civile (INAVIC).

Cette conférence tripartite intervient neuf jours après la célébration de la Journée du contrôleur de la circulation aérienne (20 octobre), établie en 1979 pour rendre hommage au professionnel chargé de la gestion, de l'organisation et du suivi des mouvements d'aéronefs afin de prévenir les collisions.