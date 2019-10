Cote d'Ivoire: Système de management de la qualité - L'Agence Côte d'Ivoire PME veut renforcer les capacités des PME du secteur touristique

Dans le but d'accompagner et de promouvoir davantage les PME ivoiriennes, l'Agence Côte d'Ivoire PME, dirigée par Salimou Bamba, en collaboration avec La Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière de Côte d'Ivoire (FNIH) et l'entreprise technologique 2IST, organise une masterclass sur les systèmes de management de la qualité, axée sur l'industrie touristique, le jeudi 31 octobre 2019.

C'est l'incubateur public Dream Factory, sis à la Riviera Palmeraie, non loin du nouveau camp d'Akouédo qui va accueillir cette séance de formation. Destinée aux chefs d'entreprises, responsables qualité, organismes et faitières du secteur touristique.

Le principal objectif de cette masterclass, est de donner aux PME de l'industrie touristique, les outils nécessaires visant à améliorer leur fonctionnement et leur savoir-faire dans une dynamique de démarche qualité ou d'amélioration continue, dans le but d'augmenter la qualité de leur production et améliorer leur productivité.

Le secteur touristique, troisième pilier du développement économique de la Côte d'Ivoire, avec la mise en œuvre de projets structurants pour plus de 3000 milliards de FCFA d'investissements et la création de nombreux emplois dans les domaines liés à l'écosystème touristique, demeure l'une des priorités de l'Agence Côte d'Ivoire PME.

Lors de cette activité, les entrepreneurs seront instruits sur les principes et notion de base en matière de démarche qualité. Les experts emmèneront les participants à s'accoutumer aux terminologies tels que les certifications, les normes, les règlementations, le référentiel et le manuel qualité qui sont des outils indispensables permettant de déterminer si les produits ou les services vendus par une entreprise répondent aux exigences du marché, à la demande des clients, aux législations, au cahier des charges de l'entreprise ou aux règles de normalisation.

De plus, les experts du Guichet des Services aux PME de l'Agence Côte d'Ivoire PME permettront aux chefs d'entreprises de se familiariser aux outils de maîtrise des risques et de contrôle qualité et de détecter les opportunités liées à leur environnement, en vue de les transformer en facteurs bénéfiques.

Source : Agence Côte d'Ivoire PME