Cote d'Ivoire: Réhabilitation et construction d'infrastructures sanitaires - 63 milliards de FCfa pour les travaux du Chu de Yopougon et de cinq hôpitaux généraux

Les accords de marché ont été signés, le mardi 29 octobre 2019, à la Primature, par les représentants de l'Etat ivoirien et les dirigeants de Setao/Bouygues Bâtiment International et d'Agentis international.

Le Centre hospitalier universitaire (Chu) de Yopougon, qui sera fermé au public à compter du vendredi 1er novembre, n'attendra pas longtemps pour faire peau neuve. L'établissement sanitaire sera, en effet, en chantier dans les jours à venir pour sa réhabilitation totale. L'accord de marché entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'entreprise d'exécution des travaux a été paraphé, hier, à la Primature, au Plateau. Ont signé, pour la partie ivoirienne, les ministres de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly ; de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé et de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné et pour Setao/Bouygues Bâtiment International, Nicolas De Roquefeuil, son directeur général. Coût des travaux qui vont durer 36 mois : 40,819 milliards de FCfa.

Les trois ministres ivoiriens ont, dans le même ordre, signé, avec Adil Mesfioui, directeur général d'Agentis International, un marché de 22,2 milliards de FCfa portant sur la construction et l'équipement de services de cinq hôpitaux généraux et régionaux. Il s'agit, au dire d'Eugène Aka Aouélé, « d'un service neuf de traumatologie à l'hôpital général de Toumodi, d'un service neuf des urgences à l'hôpital général de Daoukro, d'un service neuf des urgences au Centre hospitalier régional de Séguéla, d'un service neuf d'imagerie médicale au Centre hospitalier régional d'Abengourou et d'un noyau chaud à l'hôpital général de Bouna ». Le noyau chaud de l'Hp de Bouna comprendra deux blocs opératoires avec stérilisation, un service de radiologie avec un scanner et une table de radiologie os-poumon. Il comprendra également une unité d'hospitalisation et une unité technique d'accouchement pour la prise en charge des femmes et des nouveau-nés.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a indiqué qu'il s'agit de marchés publics de conception de travaux et de fourniture d'équipements médicaux et non médicaux pour la restructuration, la réhabilitation et l'équipement d'établissements sanitaires nationaux. Il a rappelé aux entreprises attributaires les attentes fortes du gouvernement ivoirien quant à la qualité des infrastructures et le délai d'exécution des travaux.

En marge de la signature des marchés avec Setao/Bouygues Bâtiment International et Agentis International, le gouvernement ivoirien a conclu, au cours de la même cérémonie, un accord de cession d'un terrain de près de 9 hectares avec le groupe Cecita, une coopérative de travailleurs de l'Asecna. Le site acquis est dédié à la construction de l'hôpital général de Yopougon Sud.