Congo-Brazzaville: Orientation scolaire et universitaire - Des nouveautés pour la troisième édition

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a annoncé, le 27 octobre à Brazzaville, des nouveautés dans l'orientation scolaire et universitaire, mettant en avant la création d'un portail web et la décentralisation de l'initiative dans les campus, facultés, lycées et collèges.

« La modernité doit s'accompagner des réformes. L'orientation est une mission régalienne. La famille aussi doit accompagner les enfants à atteindre leurs aspirations », a souhaité le ministre Bruno Jean Richard Itoua.

En effet, l'orientation scolaire et professionnelle ou universitaire consiste à proposer à une personne en âge de scolarité et même aux adultes, obligatoire ou post-obligatoire, voire permanente ou continue, les différentes filières dans lesquelles elle pourrait s'insérer en fonction de ses intérêts, de son parcours scolaire antérieur et de sa personnalité.

Les différents paramètres qui entrent en ligne de compte peuvent, le cas échéant, être déterminés grâce à des tests psychométriques, des questionnaires d'intérêts ou encore des tests projectifs.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec les entreprises locales, va présenter les offres de formation au niveau national et international pour susciter les vocations des jeunes étudiants à l'économie locale.

« Les entreprises vont faire des présentations, projeter des vidéos pour que l'orientation soit réellement au cœur des ressources humaines. Il faut trouver de nouvelles lois qui remplacent celles qui sont obsolètes », a indiqué le ministre de tutelle.

La troisième édition de l'orientation scolaire et universitaire misera aussi sur de nouvelles initiatives à l'échelle du territoire afin d'inventorier et dynamiser l'économie locale car le réseau permet à des entrepreneurs de s'implanter localement, et donc de favoriser les échanges locaux, d'éviter la délocalisation et de créer de nouveaux emplois.

Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est engagé à ouvrir un portail web afin de décentraliser le processus dans les campus, facultés, lycées et collèges.

« Nous souhaitons installer, dans les grandes villes et localités à forte concentration estudiantine, les centres, bureaux d'orientations et d'informations qui seront animés par des conseillers psychopédagogiques et des psychologues car l'orientation peut être indispensable à la réorientation », a suggéré le ministre à son auditoire.

Face aux journalistes, Bruno Jean Richard Itoua a de nouveau évoqué les atouts du projet Tic-sup, lié aux nouvelles technologies de l'information à l'Université Marien-Ngouabi. Il a réitéré l'importance du logiciel Data pour les instituts de l'enseignement publics ou privés.

Signalons que les deux premières éditions de l'orientation scolaire et universitaire avaient été financées par des entreprises locales, surprenant le ministère de leur engouement à informer davantage les étudiants ainsi que les personnes curieuses sur les avantages des métiers, filières et autres.